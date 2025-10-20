Cătălin Predoiu, primul ministru român de Interne primit oficial în Arabia Saudită

România marchează o premieră diplomatică în relațiile cu Orientul Mijlociu, după ce ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a efectuat prima vizită oficială a unui ministru român de interne în Regatul Arabiei Saudite, la invitația părții saudite. „Este o premieră: prima primire oficială a unui ministru român de interne în Regatul Arabiei Saudite”, a anunțat Cătălin Predoiu pe pagina sa de Facebook.

Întâlnirea cu Alteța Sa Regală Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ministrul de interne al Regatului, a vizat consolidarea cooperării bilaterale și dezvoltarea unui parteneriat strategic cu impact asupra securității regionale, inovării tehnologice și investițiilor.

Discuțiile oficiale au cuprins teme fundamentale pentru siguranța regională, precum combaterea traficului de droguri, terorismului, migrației ilegale și criminalității organizate transfrontaliere.

Părțile au convenit să finalizeze acordurile bilaterale aflate deja în stadiu tehnic și să lanseze un mecanism de consultări la nivel înalt între ministerele de interne ale celor două state.

„Dialogul nostru a fost deschis, substanțial și orientat spre viitor. Am identificat noi oportunități de cooperare strategică și investițională, într-un context global complex, în care investițiile nu mai au doar valoare economică, ci și o dimensiune de securitate regională”, a mai precizat Cătălin Predoiu în anunțul său.

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat cooperarea în domeniul digitalizării și al inteligenței artificiale, fiind analizate proiectele inovatoare implementate de Ministerul de Interne al Regatului.

Printre acestea se numără integrarea vehiculului inteligent Lucid Air în flota poliției, utilizarea centrelor virtuale de poliție și implementarea „porților inteligente” pentru controlul avansat al frontierelor.

Au fost prezentate platformele Absher și Estishraf, sisteme digitale ce permit furnizarea de servicii guvernamentale online și analiza predictivă a datelor pentru îmbunătățirea deciziilor strategice. România a transmis disponibilitatea de a valorifica expertiza sa în IT, infrastructură și agricultură, domenii compatibile cu programul Vision 2030 al Arabiei Saudite, care urmărește transformarea digitală și diversificarea economiei.

În cadrul întâlnirii, a fost reafirmat interesul ambelor state pentru extinderea colaborării economice și atragerea de investiții în sectoare cu impact strategic, precum logistică, agricultură, protecție civilă și intervenții în situații de urgență.

Ministrul Predoiu a evidențiat caracterul multidimensional al cooperării propuse, arătând că aceasta răspunde atât nevoilor economice, cât și celor de securitate:

„Dialogul nostru a fost deschis, substanțial și orientat spre viitor.” De asemenea, a subliniat că România are capacitatea de a contribui la proiecte inovatoare și la dezvoltarea de soluții tehnologice avansate, în linie cu prioritățile Arabiei Saudite.

„România și Regatul Arabiei Saudite au toate premisele pentru a dezvolta un parteneriat modern, bazat pe tehnologie, cooperare și viziune comună”, a transmis ministrul.

Din partea României, au participat Raed Arafat, secretar de stat în Departamentul pentru Situații de Urgență, Sebastian Mitrache, ambasadorul României în Arabia Saudită, și Silviu Dumitras, director general al Direcției Generale de Protecție Internă din cadrul Ministerului de Interne.