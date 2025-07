Politica Cătălin Predoiu, la congresul PNL: Eu ştiu să lupt într-un singur fel, cu sabia în mână







Cătălin Predoiu, candidat pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL, a ținut să precizeze că în partid este nevoie de o adevărată revoluţie. Ministrul Afacerilor Interne a mai subliniat că este conștient de imaginea pe care unii o au despre el, recunoscând că zâmbește rar și că acest aspect nu îl ajută întotdeauna în relaționarea cu colegii.

Cătălin Predoiu: Este absolut necesar să ne reîntoarcem către electoratul nostru

În discursul său, Predoiu a subliniat necesitatea unei schimbări profunde în partid. Potrivit acestuia, este momentul pentru o adevărată „revoluție” în interiorul PNL, o reconectare reală cu electoratul, în special prin intermediul primarilor liberali, pe care i-a considerat esențiali în reconstrucția relației cu alegătorii.

Cătălin Predoiu consideră că, pentru ca partidul să poată câștiga luptele politice care urmează, este nevoie de o schimbare profundă și rapidă la nivel intern. De asemenea, a mai subliniat că se impune o adevărată revoluție în interiorul formațiunii, menționând doar câteva idei-cheie, cu promisiunea că va reveni asupra lor în viitor pentru a le detalia.

Predoiu cere colegilor reconectarea cu electoratul PNL

Una dintre prioritățile enunțate este reconectarea partidului cu electoratul. În opinia sa, un rol esențial în acest demers îl joacă primarii. Indiferent că este vorba despre localități urbane mici sau mari, aceștia reprezintă pilonii prin care partidul poate restabili legătura cu cetățenii.

Chiar dacă noile tehnologii de comunicare au influențat masiv rezultatele ultimelor alegeri, Predoiu consideră că tocmai în acest context sprijinul acordat primarilor trebuie să devină o prioritate absolută. El a comparat importanța acestora cu grija pe care o avem față de „ochii din cap”, subliniind că primarii sunt sursa de energie și lumină a partidului.

Cătălin Predoiu: Am trecut prin multe împreună

Cătălin Predoiu a transmis un mesaj colegilor săi din partid, subliniind parcursul comun și implicarea sa constantă în viața politică internă, chiar și în momente dificile. Acesta a declarat că, de-a lungul timpului, a luat decizii grele și a acceptat provocări politice considerate aproape imposibile, ghidat de spiritul de echipă și loialitatea față de partid.

„Am trecut prin multe împreună cu unii dintre dumneavoastră. Am luat decizii complicate și am intrat în curse politice grele, pentru că am crezut mereu că trebuie să fii solidar cu partidul, indiferent de context”, a spus Predoiu.

În final, Predoiu a transmis că va rămâne dedicat echipei, indiferent de rezultatul votului: „Nu știu să lupt altfel decât alături de colegi, cu fruntea sus și privind adversarul direct în ochi”, a concluzionat Predoiu, la congresul PNL.