Cătălin Cherecheș a fost eliberat condiționat vineri, după ce Tribunalul Maramureș a menținut decizia Judecătoriei Baia Mare și a respins contestația DNA. La ieșirea din Penitenciarul Baia Mare, fostul primar a afirmat că are încredere în justiție și a transmis că va rămâne implicat în viața comunității.

La scurt timp după eliberarea din Penitenciarul Baia Mare, fostul primar Cătălin Cherecheș a declarat că nu intenționează să comenteze aspectele care țin de dosarele penale și de procedurile judiciare aflate în desfășurare. În schimb, acesta a transmis că își dorește să rămână activ în spațiul public.

„Despre lucrurile care țin de evoluții ale unor chestiuni de ordin penal, de proceduri de judecată, nu voi judeca. Am încredere în justiție. Cât nu există o hotărâre definitivă, nu voi comenta absolut nimic. Vreau să mulțumesc prietenilor mei din zona administrației publice, că mi-au dus proiectele mai departe. O să fiu o voce a comunității, din zona civilă”, a declarat Cherecheș.

După pronunțarea hotărârii definitive, avocatul lui Cătălin Cherecheș, Răzvan Dosneanu, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare.

„Cătălin Chereches este începând de azi o persoana liberă. Mă bucur ca am rămas alături de el în timp ce mulţi i-au întors spatele. Mulţumesc pentru încredere, Cătălin Cherecheş! Bine ai venit acasă!”, a scris avocatul.

Tribunalul Maramureș a respins, vineri, contestația formulată de DNA împotriva hotărârii Judecătoriei Baia Mare din 16 iunie, prin care fusese admisă cererea de liberare condiționată a fostului edil. Astfel, decizia a rămas definitivă. La momentul pronunțării hotărârii, Cătălin Cherecheș se afla încă în Penitenciarul Baia Mare, unde erau efectuate formalitățile necesare pentru punerea în libertate.

Fostul primar al municipiului Baia Mare a fost condamnat definitiv în 2024 la cinci ani de închisoare pentru luare de mită, după ce Curtea de Apel Cluj i-a respins contestația în anulare.

Înainte de pronunțarea sentinței de la instanța de fond, Cherecheș a părăsit România folosind identitatea unei rude, prin Punctul de Trecere a Frontierei Petea, fiind ulterior dat în urmărire internațională. Acesta a fost depistat de autoritățile din Augsburg, Germania, în 28 noiembrie 2023, apoi adus în România și încarcerat, mai întâi la Penitenciarul Rahova, iar ulterior transferat la Penitenciarul Baia Mare.

În 4 iunie 2026, Judecătoria Baia Mare l-a condamnat la doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Hotărârea nu este definitivă, fostul primar contestând-o, iar dosarul are termen de judecată în 22 septembrie la Curtea de Apel Cluj.

Cătălin Cherecheș a fost trimis în judecată de DNA în 20 mai 2016 pentru luare de mită în formă continuată, procurorii acuzându-l că ar fi primit 70.000 de lei de la o persoană din conducerea CS Fotbal Club Municipal Baia Mare pentru a susține financiar clubul.

În același context, la începutul lunii noiembrie 2023, socrii fostului edil au fost arestați după ce soacra acestuia a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA în timp ce i-ar fi oferit mamei unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj suma de 50.000 de euro pentru obținerea unei sentințe mai blânde în dosarul lui Cătălin Cherecheș.