Pe lângă pensia lunară, pensionarii beneficiază de o serie de facilități și ajutoare sociale care ar valora sume mari de bani dacă ar trebui plătite. Aceste beneficii variază în funcție de nivelul pensiei, starea de sănătate și locul de domiciliu, dar reprezintă un sprijin important pentru milioane de pensionari.

Unul dintre cele mai apreciate drepturi este gratuitatea pe CFR. Pensionarii au acces gratuit la transportul feroviar pe tot teritoriul țării, cu anumite restricții la trenurile de mare viteză. De asemenea, în București și în alte orașe mari, ei beneficiază de reduceri de până la 50% la transportul local (metrou, RATB, autobuze).

Sănătatea este un alt domeniu în care pensionarii au avantaje. Ei au acces la asistență medicală gratuită în sistemul public, medicamente compensate (în special pentru boli cronice), proteze și dispozitive medicale. Vaccinarea antigripală și anti-COVID este gratuită, iar în anumite cazuri se acordă și sprijin pentru proteze dentare.

Mulți pensionari cu venituri mici pot beneficia de ajutor de încălzire în perioada rece a anului, precum și de tichete sociale pentru alimente sau produse de igienă. De asemenea, există reduceri la biletele de teatru, cinematograf, muzee și concerte oferite de instituțiile de cultură.

La nivel fiscal, pensionarii se bucură de scutire de impozit pe pensie până la un anumit plafon (în 2026, impozitarea începe peste 2.000 lei). În unele localități, ei beneficiază și de reduceri la impozitul pe clădiri sau la taxa auto.

Un aspect important este accesul prioritar la anumite servicii administrative, dar și la programe de recuperare medicală sau activități sportive adaptate vârstei, organizate de primării sau cluburi sportive.

Totuși, experții atrag atenția că multe dintre aceste beneficii depind de veniturile totale ale pensionarului. Cei cu pensii mici au acces la un pachet mai generos de ajutoare sociale, în timp ce pensionarii cu venituri mai mari beneficiază mai ales de reduceri la transport și cultură.

În concluzie, sistemul de beneficii sociale completează pensia și încearcă să ofere un nivel minim de protecție. Cu toate acestea, mulți pensionari consideră că aceste facilități sunt insuficiente în contextul creșterii costurilor de trai. Specialiștii recomandă consultarea periodică a site-ului Casei Naționale de Pensii Publice și a primăriilor locale pentru a afla toate drepturile de care pot beneficia.

Aceste beneficii sociale, dacă sunt evaluate în bani, aduc un plus de 200 – 350 lei pe lună în medie pentru un pensionar activ, ceea ce reprezintă un sprijin important, dar nu acoperă creșterea generală a costurilor de trai.

De exemplu, un pensionar din București care folosește frecvent trenul, transportul local și are medicamente compensate poate economisi aproximativ 3.000 – 4.000 lei pe an datorită acestor beneficii.

Dar este de precizat că valoarea reală depinde foarte mult de stilul de viață - cât călătorește, ce medicamente ia etc., de venitul total, din pensie și alte surse. De asemenea, ajutoarele de încălzire și tichetele sociale sunt acordate doar celor cu pensii foarte mici.