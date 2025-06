Cât timp s-a pregătit armata din Israel pentru atacul din Iran

Opt luni de pregătiri clandestine intense au fost necesare pentru oprațiunea lansată de Israel împotriva instalațiilor nucleare și a țintelor militare iraniene.

Atacul marchează începutul unui nou conflict în Orientul Mijlociu, cu riscuri de implicare a SUA în război, compromițând orice șansă de acord nuclear și lovind regimul iranian cu cel mai sever atac de la Revoluția din 1979.

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că scopul operațiunii este "eliminarea" capacităților nucleare și balistice ale Iranului, estimând că aceasta ar putea dura câteva zile sau chiar săptămâni, conform altor oficiali israelieni.

În primele ore ale atacului, Israel a încercat să elimine aproximativ 25 de oameni de știință implicați în dezvoltarea bombei atomice, iar cel puțin doi au fost confirmați decedați. Întreaga conducere militară a Iranului a fost vizată, inclusiv comandantul Gărzilor Revoluționare și șeful Statului Major, care au fost confirmați morți, alături de alți generali de rang înalt.

Mossad a desfășurat operațiuni sub acoperire pe teritoriul iranian, vizând sisteme de apărare aeriană și lansatoare de rachete balistice. Israelul intenționează să continue atacurile asupra instalațiilor nucleare subterane în zilele următoare.

