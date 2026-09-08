Românii petrec, în medie, 53 de minute pe zi pentru a ajunge la serviciu, potrivit unui studiu realizat de compania de management al talentelor SD Worx, ptrluat de Eurostat. România se află astfel printre țările europene în care naveta durează cel mai mult, însă datele arată că timpul petrecut pe drum nu este explicat doar de distanță.

Studiul, prezentat de Mediafax pe 8 septembrie 2026, compară durata deplasării către locul de muncă în mai multe țări europene. Media în Europa este de 48 de minute pe zi, iar România se află peste acest nivel.

Diferența este importantă pentru angajații care fac zilnic naveta, deoarece timpul petrecut pe drum se adaugă programului de lucru și poate însemna sute de ore pe an.

Belgia ocupă primul loc în clasamentul prezentat de SD Worx, cu o medie de 61 de minute pe zi pentru deplasarea la serviciu. În această țară, 13% dintre angajați sunt considerați „super-navetiști”, adică petrec cel puțin două ore pe drum.

Tot în Belgia, 14% dintre angajați parcurg zilnic mai mult de 120 de kilometri până la locul de muncă. Suedia și Irlanda urmează în clasament, cu medii de 57, respectiv 56 de minute.

La polul opus, Italia și Slovenia au cele mai scurte durate medii dintre țările menționate, de aproximativ 35 de minute pe zi.

România înregistrează aceeași durată medie a navetei ca Țările de Jos: 53 de minute pe zi. Diferența apare însă atunci când este analizată distanța parcursă.

În Țările de Jos, angajații parcurg în medie 63 de kilometri până la serviciu. În România, timpul similar este asociat unor distanțe mult mai mici, potrivit studiului.

Comparația sugerează că, în cazul României, durata navetei este influențată în special de traficul intens și aglomerația urbană. Cu alte cuvinte, nu doar distanța dintre casă și locul de muncă contează, ci și timpul necesar pentru a o parcurge.

Durata navetei nu este singurul factor care determină cât de împovărătoare este deplasarea zilnică. Studiul arată că percepția angajaților diferă de la o țară la alta, în funcție de infrastructură, modul de transport și predictibilitatea călătoriei.

În Belgia, deși timpul mediu de navetă depășește pragul de aproximativ 57 de minute considerat, în general, acceptabil, doar 34% dintre angajați spun că timpul petrecut pe drum este timp pierdut. De asemenea, 32% își doresc mai multă muncă de la distanță, procent aflat sub media internațională.

Datele arată că România nu se află printre statele cu cele mai scurte deplasări către serviciu. În același timp, comparația cu Țările de Jos evidențiază o problemă distinctă: timpul petrecut pe drum poate fi ridicat chiar și atunci când distanța parcursă este relativ mică.

Pentru angajații care fac naveta zilnic, diferența dintre o deplasare de 35 de minute și una de aproape o oră înseamnă, în timp, un număr semnificativ de ore petrecute în trafic. Studiul SD Worx pune astfel în evidență nu doar durata navetei, ci și importanța infrastructurii și a condițiilor de transport.