Plan special pregătit de Brigada Rutieră pentru prima zi de școală. Ce trebuie să știe șoferii

Primăria Capitalei și Brigada Rutieră au stabilit un plan special pentru fluidizarea traficului în București, luni, în prima zi de școală din anul 2026-2027. Polițiști locali vor fi trimiși în mai multe intersecții importante, iar șoferii sunt sfătuiți să plece din timp și să evite oprirea pe benzile de circulație atunci când îi lasă pe copii la școală sau grădiniță.

În dispozitiv vor fi implicate Poliția Locală a Municipiului București și structurile locale din sectoarele 1, 2, 3, 5 și 6.

Polițiștii locali ai Municipiului București vor fi prezenți în prima zi de școală în intersecțiile Bd. Nicolae Titulescu – Str. Dr. Iacob Felix, Șoseaua Virtuții – Str. Orșova și Șoseaua Virtuții – Splaiul Independenței.

În cursul după-amiezii, echipaje vor acționa și în zona Bd. Iuliu Maniu – Bd. Geniului.

Planul este coordonat de Brigada Rutieră și urmărește fluidizarea circulației în zonele unde se estimează creșteri importante ale traficului odată cu revenirea elevilor la cursuri.

În Sectorul 1, echipajele vor fi amplasate în mai multe puncte cu trafic intens.

Polițiștii locali vor acționa la Șoseaua Chitilei – Bd. Bucureștii Noi, Str. Nicolae Caramfil – Bd. Aerogării și Șoseaua Nicolae Titulescu – Bd. Banu Manta.

Vor exista echipaje și în zonele Str. Turda – Bd. Ion Mihalache și Bd. Mareșal Alexandru Averescu – Bd. Mărăști.

În Sectorul 2, polițiștii locali vor fi prezenți pe Șoseaua Colentina – Str. Ziduri Moși, Bd. Mihai Bravu – Bd. Ferdinand și Șoseaua Colentina – Piața Obor.

Un alt punct inclus în plan este intersecția Șoseaua Colentina – Str. Teiul Doamnei.

În Sectorul 3, echipajele vor acționa în zona Șoseaua Industriilor – Șoseaua Dudești-Pantelimon – Bd. Basarabia.

Polițiști vor fi prezenți și la Șoseaua Dudești-Pantelimon – semafor Dedeman, precum și la intersecția Șoseaua Dudești-Pantelimon – Șoseaua Gării Cățelu.

În Sectorul 5, polițiștii locali vor fi prezenți la Rond Șoseaua Alexandriei, Calea Rahovei – Str. Progresului și Calea Rahovei – Bd. Tudor Vladimirescu.

Echipaje vor acționa și pe Calea 13 Septembrie – Str. Mihail Sebastian, Calea 13 Septembrie – Str. Progresului și Calea 13 Septembrie – Șoseaua Panduri.

În Sectorul 6, oamenii legii vor fi în zonele Bd. Timișoara – Bd. Paul Teodorescu, Bd. Iuliu Maniu – APACA, Pod Grozăvești și Piața Leu.

Reprezentanții municipalității le cer bucureștenilor să își planifice din timp deplasările de luni dimineață.

„Vă rugăm să plecaţi din timp spre şcoală sau grădiniţă, să respectaţi indicaţiile poliţiştilor din teren şi să evitaţi oprirea pe benzile de circulaţie la coborârea celor mici. Mulţumim şi un an şcolar pentru copii cu multe rezultate bune la învăţătură!”, mai spun reprzentanţii Primăriei Capitalei.

Măsurile sunt aplicate în contextul revenirii elevilor la cursuri și al creșterii așteptate a traficului în zonele din jurul școlilor și pe marile artere ale Bucureștiului.