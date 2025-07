Cât de săraci suntem, de fapt. Peste jumătate dintre români nu-și permit o vacanță

În anul 2024, 27% dintre cetățenii Uniunii Europene cu vârsta de 16 ani sau mai mult nu și-au permis o vacanță de cel puțin o săptămână departe de casă, potrivit unui raport publicat de Eurostat, Oficiul European de Statistică. Datele evidențiază o tendință îngrijorătoare în ceea ce privește accesul la concedii și timp liber, chiar și în rândul populației din statele dezvoltate ale Uniunii.

Cea mai dificilă situație se înregistrează în România, unde 58,6% dintre respondenți au declarat că nu își pot permite o vacanță anuală de șapte zile. Țara noastră se află astfel pe primul loc în clasamentul european al inaccesibilității vacanțelor.

Alături de România, alte două țări balcanice se confruntă cu proporții ridicate ale populației care nu poate pleca în concediu. În Bulgaria, 41,4% dintre persoane nu își pot permite să plece de acasă pentru cel puțin o săptămână pe an, în timp ce în Grecia acest procent atinge 46%.

Aceste cifre indică dificultăți economice persistente în regiunea Balcanilor, unde nivelul de trai rămâne sub media europeană. Conform specialiștilor în politici sociale, lipsa accesului la vacanțe reflectă inegalități economice și poate avea efecte negative asupra sănătății mintale și bunăstării generale a populației.

În schimb, în statele vest-europene, procentul celor care nu-și permit concedii este considerabil mai mic. Luxemburg se află la coada clasamentului, cu doar 8,9% dintre persoane în această situație, urmat de Suedia (11,6%) și Olanda (13,0%).

Reprezentanții Eurostat subliniază că posibilitatea de a pleca în vacanță este un indicator relevant pentru evaluarea bunăstării unei populații.

Timpul liber, odihna și activitățile recreative contribuie semnificativ la echilibrul dintre viața personală și profesională, iar lipsa acestora poate semnala existența unor probleme economice sistemice.

