Cât de greu e să fii Constănțeanu. Ovidiu Niculescu povestește culisele rolului

Exclusiv. Actorul Ovidiu Niculescu, cunoscut publicului larg pentru rolul Constănțeanu din serialele Clanul și Tătuțu, de pe Pro Tv, a povestit despre parcursul său profesional, experiențele din spatele camerelor și provocările unei meserii care nu iartă.

Actorul a declarat că drumul către rolul Constănțeanu nu a fost unul privilegiat, ci unul firesc pentru un actor. El a subliniat că toată cariera sa s-a construit pe baza castingurilor, chiar și atunci când regizorii îi erau prieteni.

„În dulcele stil clasic actoricesc, adică am fost chemat la un casting, am dat o probă și apoi am fost distribuit. De fapt, toată cariera mea de până acum s-a întâmplat așa, întotdeauna am fost distribuit în urma unui casting, indiferent dacă eram cunoscut de regizori, ba chiar, în unele cazuri, prieteni buni.”

Niculescu a explicat că această metodă îl ajută să rămână conectat la propria evoluție artistică.

„Așa cred că este normal și constructiv artistic, pentru că actorul trece prin schimbări, ca orice om, are ani buni și ani mai puțini buni, uneori e pe val, cum se spune, alteori nu. Toți suntem rodul experiențelor cumulate, deci într-o permanentă schimbare, în bine sau rău. Asta depinde doar de noi, de alegerile pe care le facem zi de zi, de contextele de viață diferite și mereu surprinzătoare și, nu în ultimul rând, de noroc.”

Actorul a declarat serialele tv au evoluat mult în ultimii ani și că acest lucru se simte în interesul major pe care îl are publicul. El a spus că oamenii îl recunosc foarte ușor și că peste tot se găsește cineva care să îl strige „Constănțeanu”, semn că serialelel Clanul și Tătuțu sunt foarte apreciate.

„Cu tot și toate de la scenariu la distribuție. Față de începuturile serialelor tv la noi, totul a evoluat în bine, în spre profesionalism la toate departamentele implicate într-o astfel de producție, de la cele creative până la cele tehnice. Asta se simte în interesul major pe care-l are publicul și în notorietatea de care se bucură interpreții, indiferent de rolurile pe care le joacă. Recunosc, mi-e aproape imposibil să mă duc undeva prin țară și să nu strige cineva după mine Constănțene”.

Întrebat despre diferențele dintre el și acest rol, Niculescu a recunoscut că, în multe privințe, Constănțeanul e un opus al său.

„Fiecare personaj este mai mult sau mai puțin decât ești tu ca interpret. Constănțeanu este mult mai radical și crud decât mine, mult mai periculos, fără de scrupule și egoist. În același timp este mult mai puțin naiv și inocent decât sunt eu, mai lipsit de empatie și de umor.”

Actorul a povestit și cum se înțegele cu colegii său din serial, Maria Obretin și George Mihăiță. „Excepțional. George este o legendă, a cărui fan sunt încă de la Reconstituirea lui Ciulei, iar Maria este un mare talent și o femeie minunată, doi oameni fantastici alături de care mă simt onorat să lucrez.”

El a declarat că este o plăcere să filmezi la serialul „Tătuțu” pentru că are parte de o echipă excepțională. La alte producții, actorul s-a confruntat și cu situații tensionate, regizori obtuzi și mult stres.

„Depinde de producția respectivă, de la nuditate corporală și răni fizice la foarte frig, foarte cald sau locații neprietenoase, noroi, stânci, păduri pline de insecte, râuri umultoase, flăcări, etc. Pe de altă parte dacă dai și de niște parteneri dificili sau regizori obtuzi, stresul crește exponențial. Din cauza asta, comparativ, lucrul la Clanul și Tătuțu este ca o plimbare prin Paradis pentru că ai parte de colegi excepționali și o echipă pe măsură.”

Ovidiu Niculescu a spus că rolul vieții lui va rămâne Leon Negrescu din filmul „Restul e tăcere”, regizat de Nae Caranfil, dar că publicul îl poate vedea și la Teatrul Mic în spectacolul „Revizorul”, în regia lui Alexandru Dabija.

„Sunt mai multe, până acum. Referindu-mă la film, rolul vieții mele este Leon Negrescu din Restul e tăcere de Nae Caranfil, dar dacă mă ține cerul sănătos, sper să mai apară și altele. În televiziune, Constănțeanu din Clanul și Tătuțu, iar în teatru Primarul din Revizorul lui Gogol, în regia lui Dabija, în care mă puteți vedea și stagiunea asta la Teatrul Mic.”

Ovidiu Niculescu a povestit și ce planuri de viitor are. Actorul a spus că va continua să filmeze pentru Tătuțu, să scrie scenarii, să monteze spectacoul „Sinucigașul” la Teatrul Mic și să cânte cu trupa sa, White Mahala.