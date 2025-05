Monden Cât de geloasă este Gina Pistol pe femeile care îl plac pe Smiley: Soțul nu mai suportă







Gina Pistol a povestit cum reacționează atunci când unele femei se dau la soțul său, dar și cum se simte după ce a slăbit 5 kilograme. Prezentatoarea a declarat că este bine pe toate planurile și că s-a apucat de sport.

Gina Pistol a slăbit 5 kilograme

„Faptul că la înălțimea mea am slăbit doar 5 kg. Ideea este că atunci când te ieși mic de înălțime, 500 de grame în plus la mine arată ca și cum ar fi 5 kg la o tipă mai înaltă. Am început, m-am reapăcat de sport.

Face bine și la cap, și la trup, și la suflet. Și am o singură masă pe zi. Dar m-a ajutat să am ținut o dietă, nu o dietă, o cură, de fapt, cu un lactoser care mi-a schimbat metabolismul”, a spus Gina.

„Soțul nu mai suportă”

Prezentatoarea a mai declarat că lui Smiley nu îi place să o vadă îmbrăcată în haine largi și gri, dar că ea este femeia cameleon și se poate schimba de la o zi la alta.

„Am tricouri și largi și gri. Soțul nu mai suportă culoarea gri! (n.r. râde) Toate tricoururile mele sunt gri închis, gri deschis și largi. Dar eu așa mă simt bine.

Mie mie așa îmi place. Bine, îi place când mă vede la filmări îmbrăcată mai sexy .. Dar eu oricum sunt femeie cameleon. Adică acum pot să fiu îmbrăcată într-o rochie de gală, apoi mă vezi într-un tricou gri, lălâi!”, a declarat soția lui Smiley.

Cât de geloasă este Gina Pistol

Gina Pistol a mai spus că nu are nicio reacție atunci unele femei îi fac ochi dulci soțului său și că nu o afectează. Aceasta a declarat că s-a maturizat foarte mult și că a înțeles că nu este bine să încerci să schimbi pe nimeni.

„Să știi că m-am maturizat foarte mult de-a lungul timpului, și dacă la 20 de ani, 30 de ani reacționam diferit față de cum reacționez acum, atunci când partenerul meu era curtat sau asaltat de către femei, acum nu am nicio reacție.

Nu mai încerc să schimb pe nimeni și nu mă afectează! Pentru că, până la urmă, oricât ai încerca să controlezi o situație sau pe cineva, nu stă în puterea ta. Dar cred că asta vine cu maturitatea și atunci când tu știi exact cine ești!”, a spus prezentatoarea pentru Cancan.