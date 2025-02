Economie Cât de bine o duc angajații la stat și 20% dintre români







Manuela Mancaș, sociolog, a prezentat o cercetare de piață cu privire la veniturile românilor și beneficiile după aderarea la Uniunea Europeană. Un român din cinci se bucură de venituri la nivel european, iar o treime dintre aceștia sunt angajați în sectorul bugetar.

Manuela Mancaș, despre tendințe în consumul financiar al românilor

O analiză de piață evidențiază discrepanțe semnificative în percepția beneficiilor aduse de aderarea la Uniunea Europeană. Deși creșterea economică și a veniturilor reale este clară, doar 4 din 10 români din sectorul comercial consideră că viața în România s-a îmbunătățit comparativ cu perioada anterioară anului 2007.

Pe de altă parte, în rândul celor cinci procente din populație cu cele mai mari venituri, unde recent s-au alăturat tot mai mulți angajați la stat, condițiile de viață sunt semnificativ mai favorabile, asemănătoare din punct de vedere financiar cu media europeană.

Toate aceste analize au fost prezentate de Manuela Mancaș la o conferință organizată de Banca Comercială Română, care este unul dintre beneficiarii studiului intitulat „Tendințe în consumul financiar al românilor (Pareto report)”, realizat de The Engine și AHA Moments.

Venitul pe gospodărie este de 14.382 de lei

Manuela Mancaș subliniază că veniturile populației au fost ajustate anterior pe baza unui studiu realizat pe 3.100 de persoane, pentru a evita o extindere artificială a ponderii Pareto.

Studiul evidențiază discrepanțe semnificative între veniturile celor 20% dintre români cu cele mai mari câștiguri (excluzându-i pe cei extrem de bogați, pentru a nu distorsiona rezultatele) și restul populației active care are acces la internet.

Venitul net pe gospodărie în rândul populației Pareto se ridică la 14.382 de lei, comparativ cu o medie generală de 6.859 de lei. De asemenea, veniturile individuale nete sunt de 8.090 de lei în cazul Pareto, în timp ce în populația generală acestea sunt de 4.142 de lei.

Manuela Mancaș: Angajații la stat reprezintă 33%

Manuela Mancaș a mai arătat: „Anul acesta am observat, în rândul Pareto, o creștere importantă a ponderii sectorului public. Aangajații reprezintă 33%. Are legătură cu creșterile salariale din ultimul an. Obișnuiau să reprezinte 24%. Asta afectează cumva și structura Pareto și mentalitatea, în anumite condiții”.

Anul trecut, numărul angajaților din sectorul public a depășit 1,3 milioane. Conform celor mai recente statistici, numărul total al angajaților se ridică la 6,7 milioane, iar populația activă este de sub 7,8 milioane. Astfel, bugetarii români sunt supraprezenți în cadrul publicului Pareto, deși, conform datelor de la INS, ei constituie doar 20% din totalul angajaților și 17% din populația activă.

„E interesant că acest public din zona publică a intrat în baza Pareto. Nu reușește să penetreze foarte bine high-Pareto, cum îi numim noi, Pareto de sus. Asta înseamnă că ajung la un nivel salarial ridicat, dar nu ultra-ridicat”, a mai subliniat Manuela Mancaș, potrivit profit.ro.