Invitații din loja regală de la Wimbledon nu plătesc bilet pentru a urmări meciurile, deoarece accesul în această zonă exclusivă se face doar pe bază de invitație din partea conducerii All England Lawn Tennis Club (AELTC), potrivit Daily Express.

Informația revine în atenție în timpul ediției din 2026 a celebrului turneu de tenis, care atrage sute de mii de spectatori și numeroase personalități din întreaga lume.

În timp ce publicul achiziționează bilete prin sistemele oficiale de vânzare sau prin tradiționala coadă de la Wimbledon, invitații din Royal Box beneficiază de acces gratuit.

Printre aceștia se numără membri ai familiei regale britanice, foști campioni, oficiali din sport, reprezentanți ai instituțiilor publice și personalități din cultură și divertisment.

Royal Box este amplasată în partea sudică a terenului central și dispune de aproximativ 80 de scaune verzi Lloyd Loom. Accesul este strict controlat, iar invitațiile sunt trimise de președintele All England Lawn Tennis Club. În prezent, această funcție este ocupată de Deborah Jevans.

Selecția invitaților este făcută în fiecare an, iar lista include persoane care au avut contribuții importante în sport, membri ai familiei regale, lideri politici, diplomați și reprezentanți ai mediului artistic sau de afaceri.

Ediția din 2026 a Wimbledon continuă să atragă un număr impresionant de spectatori. Organizatorii estimează că peste 500.000 de persoane vor trece pragul complexului All England Lawn Tennis Club pe parcursul celor două săptămâni de competiție.

Pe teren evoluează unii dintre cei mai importanți jucători ai circuitului mondial, inclusiv campionul en titre la simplu masculin, Jannik Sinner, de șapte ori campionul Novak Djokovic, liderul mondial Aryna Sabalenka și britanica Emma Raducanu.

În paralel, tribunele sunt ocupate de numeroase personalități. La ediția din acest an și-au făcut deja apariția Prințesa de Wales, Kate, Ducele de Kent, fostul fotbalist David Beckham, actrița Mary Berry, actorul Taron Egerton, actrița Fiona Shaw și cântărețul Niall Horan.

Spre deosebire de spectatorii obișnuiți, invitații din Royal Box nu achită contravaloarea locurilor. Participarea lor reprezintă o invitație oficială adresată de conducerea AELTC, tradiție păstrată de zeci de ani și considerată una dintre caracteristicile distinctive ale turneului de la Wimbledon.

Astfel, deși biletele pentru terenul central pot ajunge la prețuri ridicate în timpul competiției, locurile din loja regală nu sunt disponibile spre vânzare și nu pot fi cumpărate de public, indiferent de buget.