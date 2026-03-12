Căștile cu fir, preferate din nou de mulți utilizatori. De ce se renunță la Bluetooth

Căștile cu fir, considerate de mulți o tehnologie pe cale de dispariție odată cu eliminarea mufei clasice pentru căști de pe telefoane, revin în atenția consumatorilor. Interesul pentru aceste dispozitive crește din nou, într-un context în care utilizatorii caută o calitate audio mai bună și soluții tehnologice mai simple, scrie BBC.

O tendință discretă începe să prindă contur, alimentată de ideea că dispozitivele cu fir pot oferi avantaje față de cele Bluetooth. Potrivit sursei citate, tot mai mulți utilizatori revin la această variantă.

Datele arată că vânzările au crescut semnificativ în ultimele luni. După cinci ani consecutivi în care cererea pentru căști cu fir a scăzut, piața a înregistrat o creștere puternică în a doua jumătate a anului 2025, conform firmei de analiză Circana. În plus, în primele șase săptămâni din 2026, veniturile generate de aceste produse au urcat cu aproximativ 20%.

În multe situații, utilizatorii pot obține o calitate audio mai bună la același buget dacă aleg o pereche de căști cu fir. Fenomenul nu se rezumă însă doar la performanțele tehnice. Pentru unii consumatori, revenirea acestor produse este și o reacție culturală mai largă, legată de dorința de a simplifica relația cu tehnologia.

Experții în domeniu spun că performanța audio rămâne unul dintre motivele principale pentru care utilizatorii aleg căștile cu fir.

Chris Thomas, redactor-șef al site-ului de recenzii SoundGuys, consideră că diferența de sunet poate fi relevantă pentru mulți utilizatori. „Este un lucru pe care îl repet de mulți ani”, spune el.

Potrivit acestuia, tehnologia wireless a evoluat mult în ultimii ani, însă cele mai bune modele sunt adesea produse de branduri specializate destinate audiofililor. În segmentul produselor mainstream, disponibile în magazinele de electronice, el afirmă că varianta cu fir oferă de multe ori o calitate audio mai bună pentru același preț.

În plus, chiar și cele mai performante căști Bluetooth pot întâmpina probleme cauzate de conexiuni instabile sau de incompatibilități cu anumite dispozitive. „Cu un cablu, pur și simplu îl conectați și funcționează”, spune el.

Pe lângă aspectele tehnice, fenomenul are și o componentă culturală. Pentru unii utilizatori, căștile cu fir au devenit un accesoriu de stil.

Pe Instagram există chiar și un cont popular dedicat acestui trend, Wired It Girls, care prezintă imagini cu femei ce poartă căști cu fir ca element de stil, de la persoane obișnuite până la vedete precum Ariana Grande și Charli XCX.

În anumite cercuri, aceste accesorii au devenit extrem de prezente, mai ales în rândul persoanelor cunoscute sau cu vizibilitate publică. Pentru unii observatori, cablurile vizibile ale căștilor au ajuns să fie interpretate ca un simbol cultural.

Un utilizator de social media a publicat un mesaj devenit viral, însoțit de fotografii cu actorii Robert Pattinson și Lily-Rose Depp purtând căști cu fir. „Devine o chestiune de clasă”, au spus ei. „Purtarea căștilor wireless 24/7 îmi spune că nu deții niciun teren”.

Deși tehnologia wireless oferă libertate de mișcare și elimină cablurile, există și dezavantaje care îi determină pe unii utilizatori să revină la soluțiile clasice. Bateriile se pot descărca în momente nepotrivite, căștile mici pot fi pierdute ușor, iar conexiunile dintre dispozitive nu funcționează întotdeauna fără probleme.

În acest context, căștile cu fir se alătură altor tehnologii considerate depășite, dar care revin în preferințele publicului. În ultimii ani, tot mai mulți oameni redescoperă produse retro precum DVD-urile, casetele audio, televizoarele vechi cu tub sau chiar mașinile de scris.

Fenomenul poate fi observat și în cultura contemporană. La un concert recent, de exemplu, un spectator a fost văzut înregistrând evenimentul nu cu telefonul mobil, ci cu o cameră de filmat de 16 mm din anii 1970.