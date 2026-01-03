Câștigul amețitor pe care un șofer de Bolt sau Uber l-a avut la ora 23:00, în noaptea dintre ani

Un șofer român care activează pe platformele Bolt și Uber a povestit câți bani a reușit să strângă într-o singură noapte de Revelion. Postarea sa a devenit virală, fiind vizionată de zeci de mii de oameni, iar surpriza finală i-a uimit pe mulți.

Tânărul a început tura în jurul orei 18:00, cu o investiție inițială de aproximativ 200 de lei – bani folosiți pentru benzină și câteva cheltuieli personale. „Am pornit la drum cu Logan-ul meu și o campanie specială: de la 18:00 la 23:00, comision 0% după primele cinci curse. Era ora perfectă să începem să lucrăm”, povestește șoferul.

Primele ore s-au dovedit promițătoare: până aproape de ora 23:00, câștigurile depășeau 500 de lei. Pentru restul nopții, a decis să lucreze doar pe Bolt, iar la finalul turei suma totală încasată a fost de aproximativ 1.500 de lei. După scăderea cheltuielilor cu benzină și comisionul platformei, profitul net a fost de circa 1.100 de lei, plus 12 lei primiți sub formă de bacșiș.

Șoferul descrie noaptea ca fiind „profitabilă, dar obositoare; aglomerată, dar în același timp solitară”. Experiența a fost intensă: străzi pline de oameni în diferite stări – unii veseli și zgomotoși, alții obosiți și tăcuți – iar fiecare cursă părea o mică poveste în care el era doar martor temporar.

„Seara de Revelion m-a prins între aplicații care sunau constant și un trafic imprevizibil. Muzica din mașină, artificiile de afară și luminile orașului se amestecau într-un ritm ciudat, care te făcea să pierzi noțiunea timpului. Uneori mă simțeam util, alteori complet izolat, dar în final a fost o experiență care nu se poate uita ușor”, mărturisește șoferul.

Șoferii de Bolt și Uber câștigă mai mult în perioada Crăciunului, Revelionului și a altor sărbători. Cu toate acestea, unii dintre ei preferă să stea acasă cu familia și să nu lucreze în aceste perioadă aglomerată. Sunt multe comenzi și înaintea sărbătorilor de iarnă, când toată lumea merge la cumpărături.