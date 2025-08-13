Social

Care sunt practicile interzise în domeniul AI. O parte dintre ele sunt folosite

Care sunt practicile interzise în domeniul AI. O parte dintre ele sunt folositeInteligență artificială, sursa foto: Wikipedia
Există o serie de practici care sunt interzise la nivel european de legea legată de domeniul inteligenței artificiale. Mai exact acestea sunt indicate la articolul 5 și au legătură cu manipularea, crearea de baze de date și de profile infracționale.

Practici interzise și nu prea

Articolul 5 din AI Act include elementele care sunt interzise în acest domeniu. Primul este utilizarea unui astfel de sistem cu tehnici subliminale, manipulatoare sau înşelătoare. Practic, este interzisă determinarea unor persoane să ia o decizie care le poate aduce prejudicii.

În această categorie intră reproducerea imaginii și vocii unor persoane cunoscute fără să se menționeze că sunt generate AI. De altfel, acest lucru poate fi extrapolat la boții care pot genera planuri de antrenament fizic sau planuri alimentare. Acestea sunt periculoase pentru că numai un medic nutritionist poate decide aceste lucruri.

Iar un antrenor de fitness poate fi informat legat de eventualele afecțiuni pe care clientul le are. Astfel că antrenamentul poate fi adaptat. În caz contrar, persoana în cauză poate să își facă mai mult rău decât bine.

Sisteme care exploatează vulnerabilitățile vârstnicilor și copiilor

Din aceiași categorie este interzisă și utilizarea unor astfel de sisteme care pot exploata vulnerabilitățile unor persoane. Este vorba despre vârstnici sau copii cărora li se pot prezenta reclame mincinoase la diferite produse. Acestea pot fi nocive pentru persoanele în cauză. Sunt de asemenea interzise sistemele care sunt construite pe baza punctajului social.

Acest lucru poate determina alte persoane să adopte un tratament nefavorabil față de cei vizați. Este de asemenea interzisă crearea de profile infracționale pe baza caracteristicilor unor persoane. De exemplu legat de persoanele cu tatuaje sau care fumează să fie considerate răufăcători.

Untargeted scraping este o altă practică interzisă și este legată de extinderea unor baze de date de recunoaştere facială prin preluarea unor poze de pe internet. Este de asemenea interzisă introducerea unor sisteme AI care deduc emoții ale persoanelor la locul de muncă.

