Caracatița care a stârnit un război. Pescobar acuză plagiat culinar și pregătește o surpriză

Caracatița care a stârnit un război. Pescobar acuză plagiat culinar și pregătește o surpriză
Conflict în lumea gastronomiei de lux. Cunoscutul afacerist Pescobar, proprietarul lanțului de restaurante „Taverna Racilor”, a lansat un atac dur la adresa celor care încearcă să-i copieze ideile. Recent, un alt patron a prezentat un kebab cu caracatiță, inspirat evident din celebrul produs al milionarului — Octopus Kebab.

Ideea lui Pescobar a fost furată

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, Pescobar și-a exprimat nemulțumirea față de „replicile” culinare apărute după succesul său. El susține că ideea de kebab cu caracatiță îi aparține și că este mândru de faptul că a fost primul care a adus în România un astfel de preparat. Cu toate acestea, nu s-a ferit să ironizeze pe cei care încearcă să-l copieze, dar fără același rezultat.

„Vă rog eu mult de tot, să le ziceți celor care mă copiază, să o copieze și pe asta. La asta vă dau și rețeta și nu reușiți”, a spus el cu un ton amuzat, dar vizibil iritat.

 

Afaceristul a făcut aluzie și la un alt bucătar care ar fi încercat să recreeze faimosul kebab adăugând carne de pui în compoziție: „Mai era unul pe nu știu unde, făcea și el, dar mai punea și pui în ea. E bine că are inițiativă. A pus un pic de pui să o lege.”

A anunțat un nou preparat exclusivist

Pentru a demonstra că este mereu cu un pas înainte, Paul Nicolau a profitat de momentul tensiunii și a anunțat un nou preparat exclusivist: kebabul cu creveți. Acesta a fost prezentat drept o inovație culinară greu de copiat, un răspuns direct la competiția care încearcă să-i reproducă rețetele.

„Eu mă distrez rău de tot cu voi, dar e bine așa”, a completat afaceristul, dând de înțeles că nu se teme de concurență, ci, dimpotrivă, o consideră o confirmare a succesului său.

 

Restaurantele lui Pescobar se bucură de o popularitate uriașă. Pornind din România, lanțul s-a extins rapid în străinătate, cu locații în Germania și în celebrul Camden Market din Londra. Clienții sunt atrași nu doar de preparatele din fructe de mare, ci și de atmosfera nonconformistă și de prezența constantă a fondatorului, care interacționează frecvent cu fanii săi online.

Pescobar, strategie surprinzătoare

Succesul internațional l-a determinat pe milionar să adopte o strategie surprinzătoare: plafonarea prețurilor. El a decis ca faimosul Octopus Kebab să coste același lucru în toate restaurantele sale — 15 euro sau 15 lire, în funcție de locație.

„Plafonarea prețurilor! Adică, Octopus Kebab în Germania și în toată Europa, oriunde va fi, va costa 15 euro. Bine rău de tot! La Londra era 17, 50 sau 17, nu mai știu. Se face 15 de azi”, a explicat el.

