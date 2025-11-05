Caracatița care a stârnit un război. Pescobar acuză plagiat culinar și pregătește o surpriză

Conflict în lumea gastronomiei de lux. Cunoscutul afacerist Pescobar, proprietarul lanțului de restaurante „Taverna Racilor”, a lansat un atac dur la adresa celor care încearcă să-i copieze ideile. Recent, un alt patron a prezentat un kebab cu caracatiță, inspirat evident din celebrul produs al milionarului — Octopus Kebab.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, Pescobar și-a exprimat nemulțumirea față de „replicile” culinare apărute după succesul său. El susține că ideea de kebab cu caracatiță îi aparține și că este mândru de faptul că a fost primul care a adus în România un astfel de preparat. Cu toate acestea, nu s-a ferit să ironizeze pe cei care încearcă să-l copieze, dar fără același rezultat.

Afaceristul a făcut aluzie și la un alt bucătar care ar fi încercat să recreeze faimosul kebab adăugând carne de pui în compoziție: „Mai era unul pe nu știu unde, făcea și el, dar mai punea și pui în ea. E bine că are inițiativă. A pus un pic de pui să o lege.”

Pentru a demonstra că este mereu cu un pas înainte, Paul Nicolau a profitat de momentul tensiunii și a anunțat un nou preparat exclusivist: kebabul cu creveți. Acesta a fost prezentat drept o inovație culinară greu de copiat, un răspuns direct la competiția care încearcă să-i reproducă rețetele.

„Eu mă distrez rău de tot cu voi, dar e bine așa”, a completat afaceristul, dând de înțeles că nu se teme de concurență, ci, dimpotrivă, o consideră o confirmare a succesului său.

View this post on Instagram A post shared by Paul Nicolau (@pescobar.paulnicolau)

Restaurantele lui Pescobar se bucură de o popularitate uriașă. Pornind din România, lanțul s-a extins rapid în străinătate, cu locații în Germania și în celebrul Camden Market din Londra. Clienții sunt atrași nu doar de preparatele din fructe de mare, ci și de atmosfera nonconformistă și de prezența constantă a fondatorului, care interacționează frecvent cu fanii săi online.

Succesul internațional l-a determinat pe milionar să adopte o strategie surprinzătoare: plafonarea prețurilor. El a decis ca faimosul Octopus Kebab să coste același lucru în toate restaurantele sale — 15 euro sau 15 lire, în funcție de locație.