Monden Când începe noua stagiune la Opera Națională București. Sunt pregătite surprize







Opera Națională București (ONB) își deschide noua stagiune pe 1 octombrie 2025, cu: „Carmen” de Georges Bizet. Spectacolul va fi prezentat în trei seri consecutive – 1, 2 și 3 octombrie – și marchează debutul unei stagiuni bogate.

Luna octombrie este inaugurată de premiera operei „Carmen”, una dintre cele mai îndrăgite lucrări din repertoriul universal.

Calendarul continuă cu baletul „Cenușăreasa” (4 și 5 octombrie) și cu producția specială „Procesul lui Eichmann” (8 și 9 octombrie). Publicul va putea urmări, de asemenea, titluri celebre precum „Madama Butterfly”, „Otello”, „Trubadurul”, „Nunta lui Figaro” sau „Nabucco”.

Baletul are un loc important în program, prin spectacole precum „Giselle”, „Lacul Lebedelor” și producția modernă „Tango. Radio & Juliet”.

O noutate este spectacolul „Callas – Oana Pellea” (24 octombrie), un eveniment care îmbină teatrul și muzica, dedicat celebrei soprane Maria Callas.

Noiembrie aduce în prim-plan mari titluri lirice: „Faust” (2 noiembrie), „La Traviata” (8 și 9 noiembrie), „Tosca”, „Don Giovanni” și „Povestirile lui Hoffmann”. Baletul completează repertoriul prin spectacole clasice – „Don Quijote”, „Romeo și Julieta” – dar și prin nelipsitul „Spărgătorul de nuci”, programat pe 19 și 22 noiembrie.

Evenimentul „Callas – Oana Pellea” revine pe scenă pe 20 și 26 noiembrie.

În decembrie, programul este dominat de „Spărgătorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski, prezentat în numeroase reprezentații, inclusiv matinee pentru copii (20 și 21 decembrie).

Publicul va putea urmări și alte opere importante: „Lohengrin”, „La Bohème”, „Evgheni Oneghin” și „D’ale Carnavalului”. Copiii au parte de o producție dedicată lor, „Magazinul de păpuși” (23 decembrie).

Programul anunțat de Opera Națională București pentru ultimele luni ale anului 2025 reunește titluri clasice, balete iubite de public și evenimente speciale. De la capodopere precum „Carmen”, „Traviata” sau „Nunta lui Figaro”, până la spectacole moderne și dedicate marilor voci ale lumii, noua stagiune promite să aducă pe scenă atât tradiția, cât și experimentul artistic.

Biletele sunt deja disponibile online și la casa de bilete a instituției.