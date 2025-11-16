Canada refuză opțiunea de a-și trece Israelul ca loc de naștere pentru israelieni

Unei canadience de origine israeliană i s-a refuzat opțiunea de a trece statul Israel ca loc de naștere în noul ei pașaport, potrivit Jerusalem Post. Conform unui videoclip făcut de femeie, angajata de la pașapoarte din Canada și-a motivat refuzul spuând că noua politică îi impune să scrie „Palestina” pentru anumite orașe israeliene, la locul nașterii, după gestul de recunoaștere a „Palestinei” decis de premierul canadian Mark Carney.

Israeliencei de origine canadiană i s-a spus că nu poate trece Israel ca loc de naștere, atunci când a cerut un nou pașaport canadian, din cauza unei „noi politici aplicate de guvernul canadian”, a declarat femeia, al cărei nume este Anastasia, într-o postare pe rețelele de socializare.

„Un angajat al Canadian Passport mi-a spus că nu pot trece Israelul ca țară natală. Acestea sunt consecințele clare ale actualului guvern și ale conducerii aflate la putere”, a scris ea pe X.

Conform videoclipului ei, angajata i-a spus că recunoașterea unui „stat palestinian” de către guvernul condus de prim-ministrul canadian Mark Carney le-a permis oamenilor din anumite orașe din Israel să scrie că sunt din „Palestina”.

A Canadian Passports employee told me they can not write Israel as my birth country. These are the clear consequences of the current government and leadership in power. Thank you @NeilOberman for supporting me and for your fight for truth and patriotism. pic.twitter.com/ffhCSbKujM — Anastasia (@nastizor) November 13, 2025

Orașele enumerate în videoclip sunt Nablus, Jenin, Ramallah și Ierusalim, în timp ce un document distribuit ulterior de avocatul Anastasiei preciza că aceasta s-a născut de fapt în Kfar Saba, Israel.

„Aceasta este o problemă juridică, administrativă și de drepturile omului serioasă”, se arată în scrisoarea semnată de avocatul Neil Oberman.

„Nicio lege nu susține acest lucru”, a spus Oberman în propria sa postare către X.

„Niciun regulament nu autorizează acest lucru. Nicio democrație nu ar trebui să tolereze acest lucru. Pașapoartele nu sunt documente politice. Sunt un instrument de identitate și egalitate în fața statului.”

Our client, a Canadian citizen, was told that her place of birth—Kfar Saba, Israel—could not appear on her passport “because of the political conflict.” No law supports this. No regulation authorizes it. No democracy should tolerate it. Passports are not political documents.… pic.twitter.com/q5UERBeoVK — Neil G. Oberman (@NeilOberman) November 13, 2025

Canada a recunoscut un „stat palestinian” în septembrie, la Adunarea Generală a ONU, alături de Regatul Unit și Australia. Decizia a fost „o recompensă absurdă pentru terorism”, a declarat Biroul Prim-ministrului din Israel.

Referitor la recunoașterea oficială, Carney a spus despre Canada că „oferă parteneriatul în construirea promisiunii unui viitor pașnic atât pentru „statul Palestina”, cât și pentru statul Israel”.

„Deși Canada nu își face iluzii că această recunoaștere este un panaceu, aceasta este ferm aliniată cu principiile autodeterminării și ale drepturilor fundamentale ale omului reflectate în Carta Națiunilor Unite și cu politica consecventă a Canadei de generații”, a spus el.