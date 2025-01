Social Campania „Biblioteca de sub brad”. Peste 9 000 de cărți pentru copii au fost adunate la Guvern







Republica Moldova. Timp de câteva săptămâni, sute de cetățeni, angajați ai autorităților publice și instituțiilor de învățământ s-au alăturat campaniei „Biblioteca de sub brad”. În acest an au fost colectate peste 9 000 de cărți pentru copiii de toate vârstele.

Cărți pentru copiii din centrele de plasament

Cărțile au fost adunate sub bradul din Casa Guvernului pe parcursul lunii decembrie. La campanie au fost invitați să se alăture toți doritorii de a contribui la promovarea lecturii. Acțiunea se desfășoară tradițional în ajunul sărbătorilor de iarnă.

În acest an, volumele adunate vor fi repartizate în centrele de plasament pentru copii, dar și în spitalele din țară care au amenajate spații dedicate micilor cititori.

Președinta Maia Sandu s-a alăturat campaniei

Șefa statului Maia Sandu și angajații președinției s-au alăturat acțiunii de donare a cărților în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”. Potrivit președintei Maia Sandu, campania are scopul de a sprijini centrele de plasament pentru copii și spitalele din țară, care au amenajate spații dedicate micilor cititori.

„Împreună cu colegii de la președinție, am mers să donăm cărți. Acestea vor ajunge în spitalele și centrele de plasament pentru copii. Este o minunată inițiativă prin care Guvernul colectează cărți pentru micii cititori din toată țara”, a afirmat Maia Sandu.

La rândul său, premierul Dorin Recean a mulțumit tuturor celor care au participat în cadrul campaniei.

„Mulțumesc tuturor, că și în acest an, în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”, am colectat la Guvern peste 9 000 de cărți pentru copii. Sute de oameni, profesori, scriitori, elevi și studenți, pensionari, funcționari din administrația publică centrală și locală, oameni de afaceri, miniștri, deputați și șefi de agenții au răspuns apelului nostru de a dona cărți. Să cultivăm copiilor pasiunea pentru lectură și să creștem generații de tineri educați. În curând, toate volumele vor ajunge în centrele de plasament pentru copii, dar și în spitalele din țară care au amenajate spații dedicate micilor cititori”, a spus Dorin Recean.

Anul trecut, în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad” au fost adunate peste 5 500 de cărți. Acestea au fost distribuite în peste 50 de biblioteci școlare.