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Calendar ortodox, 11 octombrie. Sfântul Filip, unul dintre cei 12 apostoli

Calendar ortodox, 11 octombrie. Sfântul Filip, unul dintre cei 12 apostoliSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi, era originar din Cezareea Palestinei. Soția i-a dăruit patru fete, toate binecuvântate cu darul profeţiei, care au ales să fie miresele lui Iisus Hristos.

Filip a fost ales, împreună cu arhidiaconul Ştefan, primul martir, ca ajutor în slujirea celor nevoiaşi şi a văduvelor.

În timpul persecuţiei creştinilor din Ierusalim, Apostolul Filip a fugit în Samaria unde a propovădut Evanghelia. Mărturisea prin minunile săvârşite că Dumnezeu Fiul s-a întrupat, a fost răstigint pe cruce şi a înviat, pentru a izbăvi neamul omenesc de moarte şi de păcat.

Sfântul Apostol Filip scotea demonii din oameni, vindeca bolnavi şi chiar învia morţii

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Sursa foto: Dreamstime

Cei care vedeau cu ochii lor cum apostolul scoate demonii din oameni, vindecă pe cei bolnavi, şi chiar învia morţii credeau şi primeau Botezul. Un vrăjitor pe nume Simon a cerut să fie botezat dar avea cugetul necurat căci a crezut că poate cumpăra cu bani Harul Duhului Sfânt.

Tot pe Filip l-a trimis Dumnezeu printr-un înger la un eunuc, slugă de încredere a reginei Candachia a Etiopiei pentru a-i tâlcui o profeţie a lui Isaia despre patimile mântuitorului, iar acesta a cerut botezul pe loc în cea mai apropiată apă.

De acolo a fost luat de înger şi dus în cetatea Azot, unde a propovăduit Evanghelia şi mulţi au crezut convertindu-se la Hristos. A fost numit episcop în Tralle, în Asia Mică unde a ridicat o biserică. În acest loc a trecut la Domnul Apostolul Filip la adânci bătrâneţi.

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