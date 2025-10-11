Calendar ortodox, 11 octombrie. Sfântul Filip, unul dintre cei 12 apostoli

Din cuprinsul articolului Sfântul Apostol Filip scotea demonii din oameni, vindeca bolnavi şi chiar învia morţii

Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi, era originar din Cezareea Palestinei. Soția i-a dăruit patru fete, toate binecuvântate cu darul profeţiei, care au ales să fie miresele lui Iisus Hristos.

Filip a fost ales, împreună cu arhidiaconul Ştefan, primul martir, ca ajutor în slujirea celor nevoiaşi şi a văduvelor.

În timpul persecuţiei creştinilor din Ierusalim, Apostolul Filip a fugit în Samaria unde a propovădut Evanghelia. Mărturisea prin minunile săvârşite că Dumnezeu Fiul s-a întrupat, a fost răstigint pe cruce şi a înviat, pentru a izbăvi neamul omenesc de moarte şi de păcat.

Cei care vedeau cu ochii lor cum apostolul scoate demonii din oameni, vindecă pe cei bolnavi, şi chiar învia morţii credeau şi primeau Botezul. Un vrăjitor pe nume Simon a cerut să fie botezat dar avea cugetul necurat căci a crezut că poate cumpăra cu bani Harul Duhului Sfânt.

Tot pe Filip l-a trimis Dumnezeu printr-un înger la un eunuc, slugă de încredere a reginei Candachia a Etiopiei pentru a-i tâlcui o profeţie a lui Isaia despre patimile mântuitorului, iar acesta a cerut botezul pe loc în cea mai apropiată apă.

De acolo a fost luat de înger şi dus în cetatea Azot, unde a propovăduit Evanghelia şi mulţi au crezut convertindu-se la Hristos. A fost numit episcop în Tralle, în Asia Mică unde a ridicat o biserică. În acest loc a trecut la Domnul Apostolul Filip la adânci bătrâneţi.