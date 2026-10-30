Guvernul României a aprobat în ședința de vineri rectificarea bugetară pentru domeniul sănătății, valoarea totală a sumelor suplimentate ridicându-se la 8,3 miliarde de lei. Din acest total, o parte importantă a fost direcționată către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în timp ce restul fondurilor revin direct Ministerului Sănătății pentru acoperirea unor nevoi urgente din sistem.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la finalul reuniunii Executivului. Oficialul a detaliat modul în care vor fi împărțite aceste resurse financiare pentru a detensiona criza din spitale și a asigura continuitatea tratamentelor pentru pacienți.

Ministrul Sănătății a explicat structura fondurilor care revin instituției pe care o conduce, menționând că pachetul total de 1,2 miliarde de lei are la bază mai multe mecanisme financiare și suplimentări punctuale.

”Astăzi, domeniul Sănătății, în urma rectificării bugetare, suplimentează bugetul total general cu 8,3 miliarde de lei, 1,2 miliarde de lei pentru Ministerul Sănătății și 7,1 miliarde de lei pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate. La Ministerul Sănătății suma este compusă din deblocarea de 10%, în valoare de 500 de milioane de lei, o optimizare și o redistribuire în valoare de 700 de milioane de lei, respectiv o suplimentare de 72 de milioane de lei pentru zona de urgență și de programe”, a afirmat Alexandru Rogobete, vineri, la finalul ședinței de Guvern.

Pentru a rezolva situațiile critice cu care se confruntă unitățile sanitare, o parte însemnată din bugetul Ministerului Sănătății va merge către serviciile de ambulanță, urgențe și marile proiecte de infrastructură medicală.

”Aproximativ 170 de milioane de lei vor fi alocați suplimentar față de cele 150 de milioane alocate deja săptămâna trecută către unitățile de primiri urgențe. Zona de acțiuni prioritare: anestezie, terapie intensivă, neonatologie, traumă, arși grav, pacienți cu infarct, cu AVC – 100 de milioane de lei, pentru serviciile de ambulanță județene, respectiv București-Ilfov – 183 de milioane de lei și o suplimentarare a proiectelor derulate prin Banca Mondială, cele trei centre de arși grav în valoare de 115 milioane de lei”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Cea mai mare cotă parte din suplimentarea bugetară, respectiv 7,1 miliarde de lei, a fost atribuită Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Acești bani au rolul de a acoperi datoriile istorice acumulate de spitale și furnizorii de servicii medicale.

”Bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, compus din 3,2 miliarde de lei suplimentare și 3,9 miliarde de lei, deblocarea a 10% prin redistribuire vor acoperi plățile pentru programele naționale de sănătate: oncologie, boli cardiovasculare, diabet zaharat și celelalte programe naționale, plus plata integrală a datoriilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru serviciile de sănătate oferite de spitalele publice, farmacii și zona de medicamente și dispozitive medicale din programele naționale de sănătate”, a mai afirmat ministrul Sănătății.

Autoritățile dau asigurări că măsurile luate în această etapă vor elimina presiunea financiară asupra unităților spitalicești și vor asigura accesul neîngrădit al pacienților la tratamentele necesare. De asemenea, o nouă serie de fonduri va fi analizată în viitorul apropiat.

”Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cel mai probabil, la a doua rectificare va mai beneficia de o ajustare pozitivă, pentru că aceste 7,1 miliarde acoperă și am hotărât așa să acoperim zona de servicii medicale, zona de programe, zona de spitale, astfel încât pacientul și spitalele să nu mai fie sub presiunea financiară a funcționării și să nu mai asistăm la scenele din această vară-toamnă, când pacienții alergau între spitale pentru a-și găsi medicamentele, pentru că spitalele nu mai aveau resurse financiare suficiente pentru a pune comenzi și a-și susține stocurile.

Cu toate acestea, rămâne un rest de 4,7 miliarde de lei pentru zona de concedii medicale, unde împreună am hotărât să le completăm la a doua rectificare bugetară”, a mai afirmat Alexandru Rogobete.