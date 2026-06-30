Bucureștiul intră sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade Celsius, foarte aproape de recordul absolut al lunii iunie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că valul de căldură va persista până în dimineața zilei de 1 iulie, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 30 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 09:00, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar locuitorii Capitalei vor avea parte și de o noapte tropicală, cu temperaturi minime de 21-23 de grade Celsius.

ANM estimează că temperatura maximă va ajunge la 38-39 de grade Celsius, valori comparabile cu recordul absolut al lunii iunie înregistrat în București.

Conform datelor meteorologice, cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în luna iunie în Capitală a fost de 40,3°C, înregistrată la stația București-Filaret pe 20 iunie 1918.

La celelalte stații meteorologice din București, maximele absolute sunt:

București-Afumați: 39,8°C, înregistrată la 26 iunie 2007;

București-Băneasa: 39,0°C, înregistrată tot la 26 iunie 2007.

Cerul va fi în general senin în prima parte a intervalului, însă după-amiaza și în cursul nopții cresc șansele pentru înnorări temporare, intensificări ale vântului și averse slabe.

Meteorologii estimează rafale de 40-50 km/h, iar cantitățile de apă vor fi reduse, în general între 1 și 5 litri pe metru pătrat.

După episodul de caniculă extremă, vremea se va răci și va deveni instabilă.

Pentru intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00, ANM prognozează perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii cu rafale în jurul a 50 km/h. Nu sunt excluse căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 4 centimetri.

Temperatura maximă va coborî până în jurul valorii de 31 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 17 și 19 grade Celsius.

ANM precizează că pentru municipiul București este valabil un cod roșu pentru temperaturi extreme, disconfort termic accentuat și noapte tropicală în intervalul 30 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00.

Ulterior, în intervalul 1 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 10:00, Capitala va intra sub cod galben de instabilitate atmosferică, fiind prognozate averse însemnate cantitativ și fenomene specifice furtunilor de vară.