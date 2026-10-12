Fanii Formulei 1, în general, și cei ai echipei McLaren, în special, au acum ocazia să-și testeze cunoștințele într-un quiz și să câștige un premiu pe măsură: un apel video exclusiv cu Lando Norris sau Oscar Piastri.

Quiz-ul BT x McLaren este disponibil până pe 31 octombrie și are două etape: 5 întrebări cu variante de răspuns și 2 întrebări deschise.

Există însă o condiție pentru a câștiga unul dintre cele trei premii principale: participantul trebuie să dețină un card McLaren F1 Team Mastercard – standard sau gold – emis de Banca Transilvania.

Și ceilalți participanți pot avea parte de o surpriză: doi dintre cei care nu se numără printre câștigători pot primi un kit cu merch oficial McLaren.

Quiz-ul este parte din parteneriatul dintre Banca Transilvania și echipa McLaren Mastercard Formula 1, început anul trecut și continuat în acest an. În cadrul parteneriatului, clienții BT au avut acces la mai multe experiențe dedicate echipei: merch oficial, locuri în Team Priceless, oportunități de a participa la curse și vizite la McLaren Technology Centre.

În plus, posesorii cardului McLaren F1 Team Mastercard emis de BT au beneficiat de cashback în weekend-urile cu curse.

Dacă ești fan McLaren, nu ai voie să ratezi ocazia: până pe 31 octombrie poți să-ți testezi cunoștințele și să intri în cursa pentru un apel video cu unul dintre piloții echipei tale favorite!