Brooklyn Beckham a publicat vineri imagini din dormitor alături de soția sa, Nicola Peltz, și cei doi câini ai cuplului, în timp ce părinții săi, David și Victoria Beckham, își continuă vacanța de vară în Mediterana alături de ceilalți membri ai familiei, potrivit publicației PageSix.

Fotografiile apar într-un moment în care relația dintre Brooklyn Beckham și familia sa rămâne tensionată. Fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham a declarat public, la începutul acestui an, că nu dorește să se împace cu părinții săi și a formulat mai multe acuzații la adresa acestora.

În imaginile publicate pe Instagram, Brooklyn Beckham apare întins în pat, alături de Nicola Peltz. Actorul și antreprenorul în vârstă de 27 de ani a făcut un selfie în timp ce părea că doarme, iar soția sa, Nicola Peltz, în vârstă de 31 de ani, stătea sprijinită pe pieptul lui.

Cei doi erau însoțiți de câinii lor, care apar și în alte fotografii distribuite de Brooklyn Beckham. Într-una dintre imagini, acesta este fotografiat singur, îmbrățișând unul dintre animale.

Postarea a fost publicată vineri, 28 august, și a atras atenția în contextul distanței dintre Brooklyn și restul familiei Beckham.

În același timp, David și Victoria Beckham își petrec vacanța de vară pe iahtul familiei, „Seven”, alături de Romeo, Cruz și Harper.

David Beckham a publicat pe Instagram Stories mai multe imagini din vacanță, inclusiv fotografii de la o cină de familie la restaurantul Felicia’s Country House, pe Coasta Amalfi. La masă s-au aflat și Kim Turnbull, partenera lui Romeo Beckham, precum și Sandra Beckham, mama lui David.

„Perfect family dinner at @feliciascountryhouse”, a scris fostul fotbalist în mesajul care a însoțit fotografia.

David Beckham a distribuit și o filmare cu Victoria Beckham la hotelul din Portofino unde, potrivit mesajului său, cei doi au petrecut timp împreună în urmă cu 29 de ani, înainte ca relația lor să devină publică.

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„Acum 29 de ani am venit la acest hotel din Portofino, înainte ca cineva să știe că ne întâlnim, iar acum ne-am întors”, a transmis David Beckham.

Tensiunile dintre Brooklyn Beckham și familia sa au devenit publice în ianuarie 2026, când acesta a publicat o serie de mesaje pe Instagram în care a spus că nu dorește să se împace cu părinții săi.

„Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, mă apăr pentru prima dată în viața mea”, a afirmat Brooklyn Beckham.

El a susținut că David și Victoria Beckham ar fi încercat să îi afecteze relația cu Nicola Peltz și a formulat mai multe acuzații legate de pregătirile pentru nunta lor din 2022.

Printre acestea, Brooklyn a afirmat că părinții săi ar fi exercitat presiuni asupra lui pentru a semna un acord privind drepturile asupra numelui său. El a mai susținut că mama sa, Victoria Beckham, ar fi intervenit într-un moment programat pentru primul dans romantic al cuplului la nuntă.

Brooklyn Beckham a descris acel episod drept unul dintre cele mai neplăcute momente ale zilei nunții. Afirmațiile sale au fost relatate de mai multe publicații internaționale și au rămas parte a disputei publice dintre el și familia sa.

David și Victoria Beckham nu au răspuns public, în mod direct, tuturor acuzațiilor formulate de fiul lor.

În ultimele luni, Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au rămas separați de restul familiei în timpul mai multor evenimente și vacanțe. La începutul acestei luni, cei doi s-au aflat în sudul Franței, în timp ce David și Victoria Beckham se aflau, de asemenea, în zonă, însă nu au avut o întâlnire publică.

Noile imagini distribuite de Brooklyn Beckham oferă o perspectivă asupra vieții pe care acesta o construiește alături de Nicola Peltz, în timp ce părinții și frații săi își continuă separat vacanța de vară.