Briciul lui Occam, principiul care alege simplitatea în fața complicațiilor

Briciul lui Occam este un principiu formulat în secolul al XIV-lea de călugărul William de Ockham. El susține că atunci când există două explicații posibile pentru același fenomen, cea mai simplă trebuie aleasă, potrivit NewScientist.

Deși idei similare au fost formulate și de alți gânditori, inclusiv Isaac Newton și Albert Einstein, principiul a rămas legat de numele lui Ockham, scris uneori diferit după satul natal. El l-a folosit cu rigoare pentru a susține, printre altele, că „existența lui Dumnezeu nu poate fi dedusă doar prin rațiune”.

Principiul se aplică în multe domenii ale științei și logicii. De exemplu, dacă două programe de computer îndeplinesc aceeași funcție, este preferat cel mai scurt, fiind mai puțin expus riscului de erori.

În medicină, același principiu sugerează că un pacient cu nasul înfundat are, cel mai probabil, o simplă răceală, nu o boală rară a sistemului imunitar. Studenților la medicină li se spune adesea: „Atunci când auzi sunete de copite, gândește-te la cai, nu la zebre.”

În aceeași idee se bazează și principiul de design al Marinei SUA, cunoscut prin acronimul KISS: „Keep it simple, stupid!”

Din perspectiva teoriei probabilităților, orice fenomen are o anumită șansă de a se produce. O presupunere suplimentară introdusă într-o teorie aduce și noi posibilități de eroare. Dacă o ipoteză nu sporește precizia explicației, ea doar crește riscul ca teoria să fie greșită, arată NewScientist.

Este important de reținut că Briciul lui Occam este un ghid logic, nu o lege strictă. El nu impune o simplificare excesivă, iar atunci când o teorie mai complexă explică mai bine faptele, aceasta trebuie aleasă. În știință, dovezile empirice au întotdeauna prioritate.

Francis Crick, unul dintre descoperitorii structurii ADN-ului, spunea că „simplitatea și eleganța” Briciului lui Occam nu se potrivesc cu complexitatea lumii biologice. Un exemplu este teoria evoluției prin selecție naturală formulată de Darwin, mai complicată decât ipoteza unui creator divin, dar mult mai bine susținută de datele disponibile astăzi, mai notează NewScientist.