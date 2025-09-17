Politica

SUA sprijină independența energetică a Republicii Moldova. 130 milioane USD pentru linia Strășeni–Gutinaș

Sursa foto: Ministerul Energiei al Republicii Moldova
Republica Moldova își întărește legătura energetică cu România. Guvernul Statelor Unite va investi 130 de milioane de dolari în construcția liniei de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș. Proiect care va întări securitatea energetică a Republicii Moldova și va conecta direct țara la România. De asemenea și la rețeaua europeană de energie electrică. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean înaintea ședinței de Guvern.

„Această linie reprezintă o conexiune strategică, care elimină șantajul energetic și garantează accesul la energie electrică. Mulțumesc Guvernului Statelor Unite pentru această investiție în viitorul european al Republicii Moldova”, a declarat premierul.

Pași importanți spre independența energetică

Premierul Recean a amintit că anterior nu au fost realizate investiții pentru reducerea dependenței de resursele din Est. Potrivit lui, în ultimii patru ani, datorită parteneriatelor internaționale, Republica Moldova își construiește treptat independența energetică.

„Dacă anterior nu s-a pus o cărămidă, nu s-a tras un singur fir electric pentru a dezlega Republica Moldova de șantaj și amenințare, în doar 4 ani, datorită parteneriatelor puternice, Republicii Moldova își construiește adevărata independență. Astfel, după linia Chișinău-Vulcănești care va fi gata în acest an, urmează să mai avem 2 conexiuni de înaltă tensiune. Una pe segmentul de nord al țării cu Bălți - Suceava care se afla la etapa de proiectare și a doua pe regiunea de centru a Republicii Moldova, Strășeni-Gutinaș”, a anunțat premierul Dorin Recean.

Proiecte strategice pentru integrarea în rețeaua europeană

În prezent, în țară sunt în desfășurare alte două proiecte de interconexiune cu România. Linia electrică Vulcănești–Chișinău și linia Bălți–Suceava, care vor consolida securitatea energetică și vor integra piața națională în rețeaua europeană ENTSO-E.

Sursa foto: Ministerul Energiei

Linia Bălți–Suceava, de aproximativ 48 km, va traversa 12 localități din raioanele Glodeni, Fălești, Râșcani și municipiul Bălți, fiind prevăzuți 145 de stâlpi metalici. Linia Vulcănești–Chișinău, lungă de 157 km, va trece prin opt raioane și 35 de localități, cu peste 500 de piloni și 1500 km de conductoare, asigurând aproximativ 50% din consumul de energie în perioadele de vârf.

Aceste proiecte reprezintă pași concreți pentru diversificarea surselor de energie și reducerea dependenței de regiunea transnistreană, apropiind Republica Moldova de piața europeană și de standardele de securitate energetică ale UE.

