Bon fiscal lung de 4,34 metri. Câți bani a cheltuit o femeie la Ikea pe 528 de produse

O vizită obișnuită la Ikea s-a transformat într-un record neobișnuit pentru o femeie din Germania, care a plecat nu doar cu mobilier, ci și cu un bon fiscal uriaș, lung de peste patru metri. Patricia von Powdewils-Seiler, în vârstă de 45 de ani și stabilită în apropiere de Berlin, a primit o chitanță de 4,34 metri, aproape cât o mașină compactă, potrivit publicației germane Bild.

Evenimentul s-a petrecut în contextul mobilării a patru apartamente pe care Patricia și soțul ei le achiziționaseră recent. Cei doi au cumpărat integral mobilierul și accesoriile necesare: cuptoare, chiuvete, baterii, dulapuri, uși, rafturi, tăvi pentru tacâmuri și multe alte articole.

În total, bonul fiscal a inclus 528 de produse, deși la casă au fost scanate doar patru comenzi separate. Sistemul de tipărire a imprimat fiecare articol individual, iar imprimanta a funcționat continuu timp de aproximativ 20 de minute, aproape epuizând rola de hârtie.

„Cel mai greu a fost să rulez chitanța fără să o rup. Nu încape în niciun portofel”, a declarat Patricia, exprimând dificultatea de a manevra bonul extrem de lung. Angajații magazinului au urmărit procesul cu surprindere, temându-se că hârtia nu va fi suficientă pentru a tipări toate produsele cumpărate.

Recordul nu a rămas fără recompensă. Un post de radio local din Berlin organizase un concurs pentru cel mai lung bon fiscal, iar chitanța Patriciei a fost cea mai lungă dintre toate, depășind următorul clasat cu aproape un metru. Ca premiu, femeia a primit un scouter Vespa.

Pe lângă notorietatea obținută prin record, întâmplarea a atras atenția asupra magnitudinii achizițiilor efectuate de clienți în magazinele Ikea, dar și asupra modului în care sistemele moderne de casă pot gestiona volume mari de produse, tipărind chitanțe detaliate care pot ajunge la dimensiuni neașteptate. Această poveste a devenit rapid virală în presa germană și în mediul online.