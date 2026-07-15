Conflictul din interiorul PNL, în opinia europarlamentarului Rareș Bogdan, are o dimensiune geopolitică majoră.

În cadrul podcastului Contrapunct, europarlamentarul l-a acuzat dur pe Bolojan că nu are viziune de stat. În opinia sa, acesta blochează investițiile americane în România și manifestă o reticență bizară față de parteneriatul strategic cu Washingtonul.

În dialogul cu jurnaliștii EVZ, Mirel Curea și Dan Andronic, Rareș Bogdan a subliniat că România nu se poate dezvolta în contextul global actual fără o relație asumată și strânsă cu SUA. Un parteneriat asumat de președintele Nicușor Dan.

Un lucru pe care actualul premier refuză să-l înțeleagă, preferând un „micromanagement” de tip municipal în detrimentul deciziilor strategice.

Rareș Bogdan a mărturisit că i-a cerut în repetate rânduri lui Ilie Bolojan să își îndrepte atenția către Statele Unite ale Americii pentru a atrage capital masiv în economia românească, însă a fost ignorat total.

„România nu poate merge înainte decât printr-un parteneriat asumat cu Statele Unite ale Americii, țara la care românii au visat de o sută de ani. Statele Unite caută parteneri, nu slugi, și au o capacitate investițională absolut uriașă. L-am rugat pe Ilie Bolojan: 'Haideți să trecem Oceanul și să aducem capital american!' Nu a vrut. Nu înțelege relația cu Statele Unite, nu simte o apropiere față de ele”, a declarat Rareș Bogdan.

Pentru a-și susține acuzațiile, europarlamentarul a scos la iveală două episoade de o gravitate extremă privind atitudinea premierului față de marile proiecte strategice americane:

Rareș Bogdan a dezvăluit existența unui episod delicat petrecut la ambasada din Grecia, unde se semna un contract transnațional extrem de important. Un eveniment la care participau două mari companii americane alături de firme din Polonia, România, Grecia și Turcia.

În timp ce lideri regionali precum Recep Erdogan, președintele Turciei, Donald Tusk, premierul Poloniei, sau premierul grec Mitsotakis s-au întâlnit personal cu reprezentanții americani, Bolojan ar fi avut o reacție de respingere pe care europarlamentarul a refuzat, deocamdată, să o detalieze public.

A urmat atacul asupra proiectului de minireactoare nucleare. Rareș Bogdan a indicat că un alt semnal clar al ostilității lui Bolojan față de Washington a fost poziția sa critică la adresa proiectului nuclear de la Doicești.

Un proiect dezvoltat în parteneriat cu americanii de la NuScale. „La atacul pe care l-a dat asupra microreactoarelor de la Doicești, lucrul (n.n. sabotarea parteneriatului cu SUA) mi s-a dovedit încă o dată evident”, a spus Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan consideră că reticența lui Bolojan față de partenerii americani poate fi explicată, în parte, și printr-o barieră lingvistică, dar atrage atenția că adevărata problemă este lipsa de anvergură diplomatică.

De asemenea, liderul liberal a taxat în podcast și modul în care premierul negociază cu liderii europeni, acuzându-l de servilism în fața birocraților de la Bruxelles: „Nu a înțeles că negocierile la Bruxelles, cu Comisia și cu Parlamentul European, se poartă în picioare, venind cu propuneri concrete, nu acceptând umil toate măsurile care ni se impun.”