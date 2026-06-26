Politica

Bolojan: PNL nu îl susține necondiționat pe Grindeanu. Nu am promis un cec în alb

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Bolojan: PNL nu îl susține necondiționat pe Grindeanu. Nu am promis un cec în albIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
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Din cuprinsul articolului

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat vineri seară că propunerea comună a PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, eurodeputatul Siegfried Mureșan, nu a fost acceptată în cadrul consultărilor desfășurate la Palatul Cotroceni.

Totodată, liderul liberal a precizat că formațiunea sa nu este dispusă să ofere un sprijin necondiționat pentru desemnarea lui Sorin Grindeanu în fruntea viitorului Guvern.

Declarațiile vin într-un moment de tensiune politică, după ce negocierile privind formarea unei noi majorități guvernamentale nu au dus la un acord între partidele implicate.

Divergențele privind desemnarea viitorului premier riscă să prelungească blocajul politic și să întârzie instalarea unui nou executiv.

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Bolojan: Siegfried Mureșan nu a fost acceptat la consultările de la Cotroceni

Ilie Bolojan a explicat că PNL, împreună cu USR și UDMR, a mers la consultările de la Palatul Cotroceni cu o propunere comună pentru funcția de premier.

„Împreună cu USR și UDMR, l-am propus pe Siegfried Mureșan premier. Un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete. Nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni”, a declarat liderul liberal.

Potrivit acestuia, PNL și-a menținut poziția exprimată anterior și a refuzat să ofere un sprijin necondiționat pentru candidatura lui Sorin Grindeanu la funcția de prim-ministru.

„Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu. Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit”, a afirmat Bolojan.

PNL: Nu am promis un cec în alb

Președintele liberalilor a subliniat că partidul este dispus să analizeze susținerea unui guvern doar în baza unui acord politic clar, care să stabilească responsabilitățile și obiectivele viitoarei coaliții.

„PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a susținut că negocierile nu au produs rezultatul așteptat și că solicitarea PSD de a primi susținere fără condiții nu poate fi acceptată.

Grindeanu

Grindeanu. Sursa foto: Facebook

„Nu am ajuns la un acord. Am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb. Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire. PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre”, a mai afirmat acesta.

Liberalii acuză PSD că a provocat actuala criză politică

Într-un comunicat transmis ulterior, PNL susține că PSD este responsabil pentru actualul blocaj politic și respinge acuzațiile privind lipsa de responsabilitate a liberalilor.

Potrivit formațiunii, PSD, alături de AUR, ar fi contribuit la căderea unui guvern stabil prin moțiunea de cenzură, acționând din interese politice și nu în interesul stabilității guvernării.

Liberalii afirmă că social-democrații urmăresc să obțină controlul asupra guvernării fără asumarea responsabilităților aferente și că, în cele aproximativ 50 de zile scurse de la căderea executivului, nu au prezentat o soluție concretă pentru formarea unei majorități.

În același comunicat, PNL susține că PSD este izolat în raport cu celelalte partide pro-europene și că alianța formată din PNL, USR și UDMR dispune împreună de o reprezentare parlamentară mai puternică.

Negocierile pentru formarea Guvernului continuă

Lipsa unui acord privind desemnarea viitorului premier menține incertitudinea asupra calendarului de formare a noului Guvern.

În perioada următoare sunt așteptate noi consultări și negocieri între partidele parlamentare, în încercarea de a identifica o formulă de guvernare care să obțină sprijinul necesar în Parlament.

Deocamdată, pozițiile exprimate public de PNL și PSD arată că diferențele dintre cele două formațiuni rămân semnificative, iar desemnarea unui candidat acceptat de toate părțile implicate continuă să reprezinte principalul obstacol în procesul de formare a viitorului executiv.

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