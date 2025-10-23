Bolojan: Cei care vor guvernarea, n-au decât să o preia. Eu nu fac tensiuni pe gratis

Premierul Ilie Bolojan a reacționat la declarațiile lui Sorin Grindeanu, subliniind că prioritatea sa este rezolvarea problemelor României și nu orgoliile politice. „Poate să fie Bolojan sau nu - nu e o problemă. Toți suntem trecători. Dar să rezolvăm problemele”, a spus el, la postul Antena 3 CNN.

Ilie Bolojan a explicat că pentru a aborda problemele este nevoie de forță și curaj și că cei care doresc să preia guvernarea pot face acest lucru.

„Problemele ca să le ataci, trebuie să ai forța și curajul. Cei care vor să preia guvernarea, n-au decât să preia guvernarea. Dacă nu înțelegem și să vedem care sunt soluțiile, ele nu pot să fie corectate fără costuri. Nu mai merge cum a mers. Nu ține de un om sau altul. Nu e o problemă că ies prost, ci să nu iasă prost România. Nu jignesc pe nimeni și nu fac tensiuni pe gratis. Acolo unde sunt probleme n-am cum să cedez”, a punctat premierul.

Declarațiile sale vin după ce Grindeanu a criticat implicarea lui Bolojan în reforma pensiilor magistraților și a insistat asupra necesității dialogului cu sistemul de justiție. Grindeanu a subliniat că „reformele din justiție sunt necesare, trebuie făcute rapid, în deplină transparență și în urma unui dialog real, cu respect față de instituțiile statului. Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD”, a mai spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a criticat anumite decizii politice, arătând că unele persoane sunt conduse mai mult de orgoliu decât de rațiune și încearcă să repete pași anteriori care s-au soldat cu eșecuri, riscând de această dată consecințe și mai grave, inclusiv respingerea pe fond a măsurilor propuse. El a recunoscut implicarea lui Ilie Bolojan în reformele din domeniul justiției, dar a subliniat că acesta nu mai poate continua singur și că este necesar un dialog real și colaborarea tuturor actorilor relevanți pentru ca reformele să fie eficiente.

„Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”, a mai transmis Grindeanu pe 21 octombrie.