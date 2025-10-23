Politica

Bolojan: Cei care vor guvernarea, n-au decât să o preia. Eu nu fac tensiuni pe gratis

Comentează știrea
Bolojan: Cei care vor guvernarea, n-au decât să o preia. Eu nu fac tensiuni pe gratisLiderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a reacționat la declarațiile lui Sorin Grindeanu, subliniind că prioritatea sa este rezolvarea problemelor României și nu orgoliile politice. „Poate să fie Bolojan sau nu - nu e o problemă. Toți suntem trecători. Dar să rezolvăm problemele”, a spus el, la postul Antena 3 CNN.

Bolojan, săgeți către Grindeanu: „N-au decât să preia guvernarea!”

Ilie Bolojan a explicat că pentru a aborda problemele este nevoie de forță și curaj și că cei care doresc să preia guvernarea pot face acest lucru.

„Problemele ca să le ataci, trebuie să ai forța și curajul. Cei care vor să preia guvernarea, n-au decât să preia guvernarea. Dacă nu înțelegem și să vedem care sunt soluțiile, ele nu pot să fie corectate fără costuri. Nu mai merge cum a mers. Nu ține de un om sau altul. Nu e o problemă că ies prost, ci să nu iasă prost România. Nu jignesc pe nimeni și nu fac tensiuni pe gratis. Acolo unde sunt probleme n-am cum să cedez”, a punctat premierul.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Ce a spus Sorin Grindeanu despre premier

Declarațiile sale vin după ce Grindeanu a criticat implicarea lui Bolojan în reforma pensiilor magistraților și a insistat asupra necesității dialogului cu sistemul de justiție. Grindeanu a subliniat că „reformele din justiție sunt necesare, trebuie făcute rapid, în deplină transparență și în urma unui dialog real, cu respect față de instituțiile statului. Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD”, a mai spus liderul PSD.

Bolojan evită cearta cu Grindeanu: Nu voi face înțelegeri pe sprânceană pe privilegii. Demisia mea depinde de soluții reale
Bolojan evită cearta cu Grindeanu: Nu voi face înțelegeri pe sprânceană pe privilegii. Demisia mea depinde de soluții reale
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei

Grindeanu, despre Bolojan: Va trebui să suporte consecințele

Sorin Grindeanu a criticat anumite decizii politice, arătând că unele persoane sunt conduse mai mult de orgoliu decât de rațiune și încearcă să repete pași anteriori care s-au soldat cu eșecuri, riscând de această dată consecințe și mai grave, inclusiv respingerea pe fond a măsurilor propuse. El a recunoscut implicarea lui Ilie Bolojan în reformele din domeniul justiției, dar a subliniat că acesta nu mai poate continua singur și că este necesar un dialog real și colaborarea tuturor actorilor relevanți pentru ca reformele să fie eficiente.

„Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”, a mai transmis Grindeanu pe 21 octombrie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:09 - Masacrul din Odessa, 23 octombrie 1941: O pată rușinoasă în istoria Armatei Române
23:00 - Teaserul oficial al serialului Emily in Paris, lansat de Netflix. Actorii care vor juca în acest sezon
22:51 - Gheorghe Hagi, despre zvonul mutării în Turcia. Declarație oficială
22:42 - Bolojan: Cei care vor guvernarea, n-au decât să o preia. Eu nu fac tensiuni pe gratis
22:34 - Arestul preventiv, contestat de ucrainenii acuzați de sabotaj. Decizia ÎCCJ, pe 28 octombrie
22:24 - Bolojan evită cearta cu Grindeanu: Nu voi face înțelegeri pe sprânceană pe privilegii. Demisia mea depinde de soluții...

HAI România!

Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea

Proiecte speciale