Stenograme din interiorul coaliției. Ministrul Justiției: Problema este mult mai complicată

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a făcut primele declarații după scandalul din coaliție privind tema pensiilor speciale, mai ales după apariția stenogramelor din ședințe . „Dacă e nevoie să avem un grup de lucru, pentru că este nevoie de dialog, pentru că este nevoie de foarte multă atenție, pentru că este nevoie de foarte multă pregătire și rigoare juridică, mai ales în acest domeniu foarte sensibil, care ați văzut câtă emoție și câtă preocupare strănește în societate”, a declarat acesta în emisiunea News Pass, difuzată pe B1 TV.

Radu Marinescu a precizat că nu a luat parte la ședința coaliției în care au fost discutate pensiile magistraților. Cu toate acestea, el a afirmat că punctul de vedere exprimat de Sorin Grindeanu reflectă o abordare necesară, orientată către găsirea unei soluții care să aibă legitimitate constituțională.

Referindu-se la poziția liderului PSD, ministrul a subliniat importanța cadrului legal solid: „Nu am participat la această ședință. Aș vrea să vă spun că, principial, este corectă poziția domnului Grindeanu, care spune foarte simplu, trebuie să avem nu doar un proiect, ci trebuie să avem o finalitate constituțională.”

În opinia lui Radu Marinescu, constituirea unui grup de lucru nu reprezintă o problemă în sine, atâta timp cât demersul este eficient și adaptat sensibilității subiectului: „Dacă e nevoie să avem un grup de lucru, nu văd de ce nu l-am avea, până la urmă, sigur, sub condiția eficacității și unei soluții cât mai eficiente și mai rapide. Dar în sine, formula unui grup de lucru nu cred că este greșită”, a declarat ministrul.

Întrebat ce ar presupune concret rolul acestui grup, oficialul a explicat necesitatea cooperării instituționale: „Dialogul este o condiție care ține de realitatea cooperării între puterile statului. Nu este un capriciu sau un moft a nimănui. Este impus de o anumită arhitectură și filozofie instituțională a statului român.”

Ministrul a insistat asupra faptului că situația actuală necesită atenție și analiză atentă:

„Acum, problema este mult mai complicată. În primul rând, eu apreciez că trebuie să așteptăm decizia Curții Constituționale, pentru că este o declarare de neconstituționalitate pe elemente exprinse și a întregului proiect de lege, ceea ce ridică o problemă de abordare legislativă pe coordonata fie a Parlamentului, fie a unei noi asumări. Deci, lucrurile astea trebuie văzute foarte, foarte riguros.”

Radu Marinescu a transmis că abordarea nu trebuie să fie nici grăbită, nici amânată: „Din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne grăbim, dar, categoric, nici nu trebuie să zăbovim în a încerca să aplicăm programul nostru de guvernare. Eu pledez doar pentru rigoare, pentru seriozitate și pentru profesionalism, ca să nu ajungem într-o situație care mie îmi este total neplăcută, în care să ne aruncăm de la unul la altul o chestiune.”

În încheiere, ministrul Justiției a dat asigurări că instituția pe care o conduce își va menține cursul legal și coerent: „Dar ce pot să vă spun eu dumneavoastră este că Ministerul Justiției a acționat și va acționa corect, ferm, principial, legal și că acest lucru constituie o garanție și pentru viitor.”

La scurt timp după ședința coaliției, în presă au apărut și stenograme din cadrul întâlnirii:

Ilie Bolojan: Noi ne respectăm înțelegerile. Nu avem nicio problemă cu anexa, dar ce facem? De fiecare dată când apare o problemă mai facem o anexă?

Sorin Grindeanu: Dacă facem șmecherii de tipul că ne retragem candidatul sau nu ne mai punem candidat, atunci pe noi ne-ați pierdut ca parteneri. Dacă nu se respectă, Coaliția se rupe.

Ilie Bolojan: Legea nu a picat pe fond, nu are sens să schimbăm proiectul, ci să avem grijă să avem toate avizele. Nu e ca și cum nu am mai vorbit cu magistrații. Am stat de vorbă cu ei, am făcut concesii, am pus 10 ani perioada de tranziție. Ce au înțeles ei să facă? Au suspendat activitatea a doua zi după ce am cerut avizul, au intrat în grevă… Ministerul Justiției nu a inițiat proiectul, ci Ministerul Muncii.

Sorin Grindeanu: Dacă PSD e de vină, atunci pe noi nu ne mai aveți ca parteneri.

Tanczos Barna: Știți că dacă facem acum un grup de lucru, cel puțin patru luni am îngropat subiectul.