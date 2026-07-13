Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că situația azilelor din județul Bihor, aflate în centrul unei anchete penale, trebuie să reprezinte un semnal de alarmă pentru autorități. Acesta a anunțat că Guvernul pregătește modificări legislative care să permită funcționarea legală a unor astfel de centre, cu accent pe protejarea beneficiarilor.

Ilie Bolojan a afirmat că principala preocupare trebuie să fie persoanele vulnerabile care au nevoie de îngrijire și sprijin, iar actualul cadru legislativ trebuie adaptat astfel încât organizațiile care pot oferi astfel de servicii să le desfășoare în condiții legale.

„Din punctul meu de vedere, cred că e o lecţie pe care trebuie să ne-o însuşim în aşa fel încât, gândindu-ne în primul rând la oamenii care au ajuns în aceste azile, la oamenii cu mari necazuri care sunt în România, să venim cu o legislaţie care să permită ca, pe lângă sistemul public, care are limitele lui, să creăm mecanisme legale prin care, atunci când într-o comunitate există un cult, există familii, există organizaţii neguvernamentale care vor să aibă grijă de aceşti oameni, să poată să facă acest lucru în mod legal”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a precizat că a discutat deja cu miniștrii interimari ai Muncii și Sănătății despre necesitatea schimbării legislației și a arătat că situații similare nu sunt întâlnite doar în județul Bihor.

„Din datele pe care le-a colectat Ministerul Muncii, nu este singura situaţie din ţară. Avem mult mai mulţi oameni care sunt în situaţii asemănătoare sau în zone care nu sunt autorizate, din cât înţeleg, sau în zone care au avut autorizaţie, dar nu s-au mai autorizat, în centre de tip medico-social”, a spus Bolojan.

Potrivit acestuia, Executivul analizează posibilitatea promovării unei noi legi sau a unei hotărâri de Guvern care să reglementeze mai clar funcționarea acestor centre:

„În ultima şedinţă de Guvern am stabilit cu miniştrii Sănătăţii şi Muncii să vină cu o propunere în perioada următoare în aşa fel încât să putem promova o lege, dacă este cazul, sau o hotărâre de guvern care să permită funcţionarea în condiţii de legalitate şi aceste energii bune care sunt în multe comunităţi să poată fi folosite în folosul oamenilor”.