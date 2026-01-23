Bogdan Ivan susține că participarea la Forumul de la Davos are o miză mult mai importantă

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul Energiei a explicat explicit care este, în opinia sa, rolul participării României la Forumul Economic Mondial.

„Miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relaţii, de a deschide punţi de dialog şi de a crea oportunităţi concrete pentru ţara ta”, a scris Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, astfel de reuniuni internaționale oferă ocazia unor discuții directe, care nu pot fi replicate prin canale diplomatice clasice, și permit prezentarea intereselor României într-un cadru global competitiv.

Bogdan Ivan a detaliat și seria de întâlniri bilaterale pe care le-a avut în marja Forumului de la Davos, menționând explicit numele oficialilor cu care a discutat.

Ministrul afirmă că a avut discuții directe despre investiții în energie și parteneriate strategice cu Howard Lutnick, secretar al Comerțului în Administrația Trump. De asemenea, Ivan a precizat că s-a întâlnit cu Mehmet Oz, care conduce programele federale de asigurări de sănătate Medicare și Medicaid din Statele Unite, programe evaluate la peste 2 trilioane de dolari.

Întâlnirile cu oficiali americani au avut loc într-un context în care relația transatlantică rămâne un element esențial pentru securitatea economică și energetică a Europei, inclusiv pentru România.

Pe agenda ministrului Energiei s-au aflat și discuții cu oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană. Bogdan Ivan a anunțat că a avut întâlniri cu Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, precum și cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru Transport durabil și Turism.

Aceste discuții s-au concentrat pe teme care țin de investiții strategice, infrastructură, tranziție energetică și rolul României în politicile europene pe termen mediu și lung.

Bogdan Ivan a mai precizat că, la Davos, s-a întâlnit și cu Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, precum și cu Pralhad Venkatesh Joshi, ministrul indian al Energiei Regenerabile, Alimentației și Distribuției Publice.

De asemenea, ministrul Energiei a menționat întâlniri cu Ebba Busch, ministrul Energiei din Suedia, cu Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, precum și cu Paolo Zampolli, ambasador și Reprezentant Special al președintelui Trump pentru Parteneriate Globale.

Bogdan Ivan a oferit și detalii despre componența delegației României prezentă la Forumul Economic Mondial.

„Din delegaţia României au mai făcut parte Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Radu Burnete, consilier prezidenţial – Departamentul Politici Economice şi Sociale. România devine un partener relevant când vine cu proiecte clare, mesaj ferm şi viziune coerentă pe termen lung”, a subliniat ministrul Energiei.