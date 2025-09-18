Social

Bogdan Ivan: România ar putea avea un blackout dacă renunță la centralele pe cărbune

Bogdan Ivan: România ar putea avea un blackout dacă renunță la centralele pe cărbune
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a explicat că, dacă România ar renunța la centralele pe cărbune înainte de finalizarea celor pe gaz de la Iernut și Mintia, ar putea risca un blackout. „Am arătat foarte clar cum România poate să ajungă în pauperitate energetică sau chiar în blackout”, a spus acesta, la un post TV.

Negocieri pentru amânarea închiderii centralelor pe cărbune

Ministrul Energiei a anunțat că negociază cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a obține o amânare de câteva luni a termenului de închidere a centralelor pe cărbune, după ce România acceptase inițial să le oprească până la sfârșitul acestui an.

„Eu am ajuns ca ministru al Energiei să găsesc o soluție prin care până la finalul anului să negociez cu cei de la Comisia Europeană pentru a prelungi capacitățile de producție a energiei bazate pe cărbune, până când vom construi noi facilități, bazate pe gaz, pentru a nu lăsa România fără energie electrică”, a spus acesta.

Riscul unui blackout în România

Ministrul a subliniat că a trimis Comisiei Europene un studiu care arată riscul unui blackout în România.

„Am arătat foarte clar cum România poate să ajungă în pauperitate energetică sau chiar în blackout, în situația în care închide aceste centrale, mai ales în perioada de iarnă, când nu avem solar, nici eolian, iar acest lucru poate duce la o blocare a României. Acest studiu a stat la baza negocierii”, a mai adăugat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan: „Răspunsul va fi până la finalul acestei săptămâni”

Bogdan Ivan a explicat că România ar vrea să mențină în funcțiune trei grupuri mari și alte două aflate în revizie tehnică, care să poată fi folosite în caz de avarii. El a precizat că această soluție ar trebui aplicată până la finalizarea centralelor de la Iernut și Mintia, care ar urma să fie gata în următorii doi ani.

„Acest lucru, până când vom termina centralele de la Iernut și Mintia. Pe simulările noastre vorbim de minimum 2 ani de zile, să păstrăm aceste centrale. Ținta e să reducem în 2029. Răspunsul va fi până la finalul acestei săptămâni. Suntem presați de timp”, a mai adaugat ministrul.

