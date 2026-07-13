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Bogații lumii își mută averile în Italia. Motivul din spatele fenomenului

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Bogații lumii își mută averile în Italia. Motivul din spatele fenomenuluiGarsonieră de lux. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Italia atrage tot mai mulți investitori cu averi impresionante, iar piața imobiliară de lux traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. Oferta de proprietăți premium a crescut semnificativ, în timp ce interesul cumpărătorilor din străinătate continuă să se intensifice. Potrivit unui raport realizat de Luxforsale, cererea pentru locuințe exclusiviste este alimentată de climatul favorabil, stabilitatea țării, avantajele fiscale și stilul de viață.

Italia, tot mai atractivă pentru investitorii bogați

În ultimul an, oferta de proprietăți de lux din Italia a crescut cu aproximativ 20%, semn că piața continuă să se extindă. Tot mai mulți investitori consideră Italia o destinație sigură atât pentru protejarea capitalului, cât și pentru achiziționarea unei locuințe de prestigiu.

Pe lângă climat și peisaje, patrimoniul cultural, sistemul public de sănătate și facilitățile fiscale contribuie la interesul tot mai mare al cumpărătorilor internaționali. În acest context, Italia își consolidează poziția în competiția cu piețe imobiliare de lux precum Franța, Elveția și statele din Orientul Mijlociu.

Strada „Via Monte Napoleone” din Milano

Strada „Via Monte Napoleone” din Milano

Milano conduce clasamentul

Milano rămâne principala destinație pentru investițiile imobiliare de lux. Dezvoltarea sectorului financiar, industria modei și prezența investitorilor internaționali transformă orașul în cea mai căutată piață premium din Italia.

Pe locul al doilea se află Roma, apreciată pentru patrimoniul istoric și importanța sa administrativă. Florența, Veneția și Riviera din zona Genova completează lista destinațiilor preferate de cumpărătorii cu averi mari.

Regiunile care atrag cele mai multe investiții

Interesul investitorilor nu se limitează doar la marile centre urbane. Lombardia ocupă primul loc în preferințele cumpărătorilor, în special datorită proprietăților din zona lacurilor. Toscana continuă să fie apreciată pentru vilele și casele de țară, iar Liguria câștigă teren prin combinația dintre litoral, intimitate și apropierea de granița cu Franța.

Totodată, Veneto profită de atractivitatea Veneției, în timp ce Puglia și Sicilia devin tot mai vizibile pe harta investițiilor imobiliare de lux.

Cine cumpără proprietățile de lux din Italia

Aproximativ jumătate dintre achizițiile de locuințe premium sunt realizate de cumpărători din afara Italiei. Cei mai mulți provin din Europa de Nord, Statele Unite și Orientul Mijlociu.

Profilul investitorului este reprezentat, în general, de antreprenori, manageri și oameni de afaceri cu vârste cuprinse între 35 și 60 de ani.

Specialiștii arată că motivația acestor achiziții s-a schimbat în ultimii ani. Dacă în trecut multe proprietăți erau cumpărate ca locuințe de vacanță, astăzi investitorii urmăresc atât randamentul investiției, cât și posibilitatea de a se muta în Italia.

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