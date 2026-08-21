Banca Națională a României (BNR) pregătește pentru luni, 24 august 2026, lansarea unei noi emisiuni numismatice dedicate unor importanți pictori români. Seria debutează cu o monedă din argint consacrată lui Nicolae Tonitza, iar piesa are o particularitate care o diferențiază de emisiunile anterioare: este prima monedă de formă dreptunghiulară lansată de BNR în circuitul numismatic.

Noua emisiune face parte din seria „Pictori români” – Nicolae Tonitza, iar banca centrală subliniază caracterul inedit al designului. Spre deosebire de forma circulară asociată în mod tradițional monedelor, această piesă are dimensiunile de 43 × 31 mm.

Moneda este realizată din argint, are o valoare nominală de 10 lei și cântărește peste 31 de grame. BNR precizează că piesa este realizată în standard „proof”, specific monedelor destinate colecționarilor. Suprafața de fond este lucioasă, în timp ce elementele reprezentate în relief au un aspect mat. Cantul monedei este zimțat.

Unul dintre principalele elemente vizuale ale piesei se regăsește pe avers, unde a fost reprodus, în variantă colorată, tabloul „Flori galbene”, realizat de Nicolae Tonitza.

Lucrarea se află în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României și are, totodată, o legătură istorică cu Banca Națională. Tabloul a făcut parte, în perioada interbelică, din colecția de artă a BNR.

Prin alegerea acestei lucrări, noua emisiune numismatică îmbină astfel omagierea artistului cu un element care are o legătură directă cu istoria instituției emitente.

BNR a stabilit pentru această emisiune un tiraj de numai 500 de monede, ceea ce transformă piesa într-un obiect destinat în principal colecționarilor și pasionaților de numismatică.

Fiecare monedă va fi livrată într-o capsulă transparentă din metacrilat, destinată protejării piesei. Pachetul include și o broșură de prezentare, precum și un certificat de autenticitate.

Documentele care însoțesc moneda sunt redactate în limbile română, engleză și franceză. Certificatele de autenticitate poartă semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Prețul stabilit de Banca Națională pentru moneda din argint este de 1.150,00 lei, cu TVA inclusă. În această sumă sunt incluse și broșura de prezentare, respectiv certificatul de autenticitate.

Deși are o valoare nominală de 10 lei, prețul de vânzare este semnificativ mai mare, diferența fiind explicată prin caracterul de monedă de colecție, materialul utilizat, execuția „proof”, tirajul limitat și documentația inclusă.

Un alt element menționat de BNR este faptul că monedele din argint din seria „Pictori români” – Nicolae Tonitza au putere circulatorie pe teritoriul României, chiar dacă destinația lor este în principal numismatică.

Începând cu 24 august 2026, moneda va fi disponibilă prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

BNR precizează că informațiile referitoare la condițiile de achiziție și disponibilitatea monedelor pot fi consultate în secțiunea dedicată numismaticii de pe site-ul oficial al Băncii Naționale a României.

Noua emisiune marchează, astfel, atât începutul seriei „Pictori români”, cât și o premieră pentru numismatica BNR prin utilizarea, pentru prima dată, a unei forme dreptunghiulare pentru o monedă lansată în circuitul numismatic.