Blake Lively și Ryan Reynolds, apariție publică în plin scandal. Cei doi au radiat în fața publicului

Blake Lively și soțul ei, Ryan Reynolds și-au făcut apariția, ca un cuplu, la aniversarea a 50 de ani de Sathurday Night Life. Asta în pofida scandalului în desfășurare cu Justin Baldoni.

Blake Lively a strălucit

Actrița și soțul ei au pășit împreună pe covorul roșu la New York. În timp ce actorul Deadpool & Wolverine a optat pentru un costum clasic Thom Sweeney, Lively a îmbrăcat o rochie metalică Tamara Ralph. De altfel rochia a avut și flori 3D brodate, un posibil omagiu adus recentului ei film It Ends With Us. Ca să adauge strălucire, Lively și-a purtat părul în valuri libere care i-au căzut în cascadă de pe un umăr. A accesorizat totul cu cercei cu diamante și inele cu aceleași pietre.

Lively și Reynolds sunt implicați într-un scandal cu Justin Baldoni, co-starul din It Ends With Us. După ce s-au terminat filmările și a fost lansată pelicula, Lively l-a acuzat pe Baldoni de hărțuire sexuală. De asemenea, actrița l-a mai acuzat că a promovat un „mediu de lucru ostil” și că ar încerca să-i distrugă reputația.

Baldoni, la rândul său, a negat vehement și în mod repetat acuzațiile. Apoi i-a dat în judecată pe Lively, cât și pe Reynolds într-un proces de defăimare în care le cere 400 de milioane de dolari. El a susținut că fosta vedetă Gossip Girl a fost „hotărâtă să facă din el ticălosul din viața reală. Totul pentru a masca presupusa ei promovare a filmului.

Baldoni a continuat să o acuze pe Lively că a folosit lansarea It Ends With Us, un film despre violența domestică, pentru a-și promova mărcile de alcool și de îngrijire a părului. Pe de altă parte actrița a negat acuzațiile. „Aceasta este o poveste veche: o femeie vorbește cu dovezi concrete de hărțuire sexuală și răzbunare. Iar agresorul încearcă să întoarcă situația față de victimă”, au spus avocații Lively pentru Us într-o declarație.