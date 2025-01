International Justin Baldoni o dă în judecată pe Blake Lively. Suma amețitoare pe care actorul o pretinde







Justin Baldoni a intentat un nou proces împotriva lui Blake Lively, solicitând despăgubiri de 400 de milioane de dolari. Avocații săi susțin că Lively, în vârstă de 37 de ani, a fost „hotărâtă să facă din Baldoni răufăcătorul din viața ei”.

Blake Lively, un nou proces

Baldoni a susținut că cearta dintre el și Lively a început în mai 2023, când a început filmul. El a susținut că Lively a creat o „strategie de preluare” în timp ce se luptau pentru controlul creativ. TMZ a raportat că documentele includ e-mailuri între Baldoni și Lively înainte de începerea filmării. Baldoni a susținut că Lively „și-a exprimat recunoștința” pentru pregătire, dar a vrut să preia controlul. Baldoni a susținut că Lively nu a citit It Ends With Us.

În acte se afirmă că „ea a încercat chiar să caute pe Google culoarea părului personajului ei, mai degrabă decât să citească”. Avocatul lui Baldoni, Bryan Freedman, a explicat motivul acțiunii „Acest proces este o acțiune bazată pe o cantitate copleșitoare de dovezi care detaliază încercarea duplicitară a lui Blake Lively și a echipei ei de a-l distruge pe Justin Baldoni.

Actrița pusă la zid cu acuzații grave

Au diseminat către mass-media informații nefondate și manipulate. Blake Lively a fost fie indusă în eroare sever de echipa ei, fie a denaturat adevărul în mod intenționat și cu bună știință. Lively nu va mai avea niciodată voie să continue să exploateze victimele reale ale hărțuirii reale. Doar pentru câștigul reputației sale personale în detrimentul celor fără putere”, se arată în declarație. „Publiștii afectați de Lively” au lansat, de asemenea, o declarație împotriva ei.

„Este devastator că suntem forțați să răspundem la acest litigiu vicios de egoist în curs, plin de minciuni documentate și dovedite, în mijlocul tragediei care afectează California, unde locuim”, au început ei. „În ultima lună, am primit amenințări cu moartea, abuzuri și insulte antisemite împotriva noastră”, au spus aceștia