Bill Gates, Leon Black și avocatul Goldman Sachs, chemați să depună mărturie în scandalul Epstein

Președintele Comisiei de Supraveghere a trimis scrisori prin care solicita mărturii de la șapte asociați ai lui Epstein. Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a fost, de asemenea, de acord să depună mărturie în acest caz, potrivit The Wall Street Journal.

O comisie a Camerei Reprezentanților care investighează dosarele Epstein le-a cerut lui Bill Gates, miliardarului Leon Black și consilierului general demisionar al Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, să depună mărturie cu privire la legăturile lor cu agresorul sexual decedat.

Deputatul James Comer (R, Kentucky), președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, a trimis marți scrisori celor trei și altor patru persoane care se aflau în orbita lui Jeffrey Epstein. Scrisorile le cer fiecăruia dintre ei să depună mărturie în fața comisiei în lunile următoare.

Comisia de Supraveghere a organizat audieri privind cazul Epstein, inclusiv intervievându-i pe Bill Clinton și Hillary Clinton săptămâna trecută. Secretarul Comerului, Howard Lutnick, confruntat cu întrebări despre propriile sale interacțiuni cu Epstein, a fost de acord să depună mărturie în fața comisiei, a declarat Comer marți.

Lutnick a declarat recent că a vizitat insula lui Epstein o dată cu familia sa. „Nu am avut nicio relație cu el. Abia dacă am avut ceva de-a face cu acea persoană. Bine?”, a spus Lutnick luna trecută.

Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a cerut recent scuze personalului Fundației Gates pentru legăturile sale cu Epstein, recunoscând că a fost o greșeală să se asocieze cu acesta, insistând în același timp că nu a participat la infracțiunile pedofilului.

Un purtător de cuvânt al lui Gates a declarat că acesta salută oportunitatea de a se prezenta în fața comisiei. „Deși nu a fost martor și nu a participat niciodată la niciuna dintre acțiunile ilegale ale lui Epstein, așteaptă cu nerăbdare să răspundă la toate întrebările comisiei pentru a-i susține munca importantă”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Leon Black, cofondatorul Apollo Global Management, a fost unul dintre cei mai mari clienți financiari ai lui Epstein. Black a demisionat din funcția de director executiv al Apollo în 2021, după ce o firmă de avocatură externă angajată de Apollo a descoperit că acesta i-a plătit lui Epstein pentru servicii de planificare fiscală și succesiune. Black a declarat că regretă asocierea sa și că nu era la curent cu infracțiunile lui Epstein. Un purtător de cuvânt al lui Black nu a răspuns imediat marți la o solicitare de comentarii.

Între timp, Kathryn Ruemmler a declarat că va demisiona de la Goldman Sachs la sfârșitul acestui an. Această decizie a venit după luni de dezvăluiri despre legăturile sale cu Epstein, care au stârnit îngrijorări în cadrul băncii.

„Doamna Ruemmler salută oportunitatea de a se prezenta în fața Comisiei”, a declarat o purtătoare de cuvânt a lui Ruemmler. „Nu a făcut nimic greșit și nu a avut cunoștință de nicio activitate infracțională în desfășurare din partea sa.”

Ruemmler a susținut că a avut o relație profesională cu Epstein și că a avut un client comun cu acesta. Ea a spus că nu l-a reprezentat și nici nu l-a reprezentat, dar că acesta i-a cerut sfatul ocazional. Ea a spus că regretă că l-a cunoscut vreodată și că nu are cunoștință de nicio activitate ilegală nouă sau în desfășurare din partea sa.

Wall Street Journal a dezvăluit relația lui Ruemmler cu Epstein în 2023, când a relatat că aceasta se număra printre persoanele influente care se întâlneau în mod regulat cu el în anii de după ce acesta a pledat vinovat pentru solicitarea unei minore pentru prostituție.