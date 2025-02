Monden Bella Santiago, pe masa de operație. Medicii i-au spus că e grav







Bella Santiago, concurenta de la Power Couple, a ajuns în scaun cu rotile. În urma unui RMN, artista a aflat că a suferit o ruptură de menisc și că trebuie să se opereze de urgență. Totul a pornit de la o accidentare.

Bella Santiago, în scaun cu rotile

„Bună, fetele, dragii mei, prietenii noștri! Am văzut că mi-ați dat mesaje legat ce s-a întâmplat cu mine. Am fost la spital, am făcut un RMN, am fost la doctor și mi-a zis că am ruptură de menisc. Am nevoie urgent de operație”, a mărturisit Bella.

Este nevoită să se opereze de urgență

Cântăreața s-a accidentat în urmă cu o lună, la schi. Bella a căzut, după ce o altă persoană a intrat în fața ei, și a crezut că durerea îi va trece de la sine. Artista a spus că se simte din ce în ce mai rău și că operația e singura soluție.

„Pentru că m-am accidentat la schi acum o lună. A intrat fata mea, între picioarele mele, am căzut și «s-au întors genunchii». De atunci, am crezut că o să-mi revin, dar, din păcate, mă simt din ce în ce mai rău. Am decis să fac RMN urgent și să văd ce zice doctorul. Am văzut și am auzit rezultatele, așa că trebuie să mă operez”, a adăugat artista.

Bella Santiago a avut o viață grea

Bella Santiago a avut parte de o copilărie marcată de umilințe și lipsa încrederii în sine. Tatăl său a murit când ea avea doar un an, iar mama sa nu s-a ocupat de ea deloc.

„Când aveam un an a murit tatăl meu şi am rămas doar cu mama. Dar pentru că mama nu muncea, mă lăsa singură în casă şi mă încuia acolo. Când am făcut 5 ani, mama a plecat din oraşul în care stăteam noi şi s-a dus în capitală, la 3 ore distanţă de mine şi m-a lăsat la bunici”, a spus artista.

Cântăreța a povestit că mătușile ei o făceau mereu urâtă în copilărie și că și-a pierdut încrederea în ea. Aceasta a spus că și colegii o jigneau des când era mică.

„Eu nu prea am încredere în mine. Asta e problema. Eu când eram mică, toate mătuşile mele ziceau că sunt urâtă. Colegii mei spuneau că nu ştiu să cânt, să dansez, că sunt praf. De când eram mai mică. Asta a fost copilăria pe care am avut-o. Mă simt urâtă. Când oamenii îmi spun că sunt frumoasă, mi-e ruşine. Nu pot să accept asta pentru că în sinea mea, oamenii îmi ziceau că sunt urâtă”, a declarat Bella Santiago pentru Unica.