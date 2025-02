Monden Marea finală Power Couple 2025. Cine sunt cele cinci cupluri care luptă pentru marele premiu







Dani Oțil a anunțat că marea finală Power Couple 2025 se apropie cu pași repezi, iar momentan sunt în competiție cinci cupluri care se luptă să ajungă acolo și să câștige marele premiu.Care sunt cele cinci cupluri care luptă pentru marele premiu.

Se apropie marea finală Power Couple 2025

Ultima etapă a fost una plăcută pentru concurenți, niciun cuplu nu a părăsit show-ul, după ce super puterea câștigată de DOC și Anca le-a permis să salveze echipa care fusese votată să plece acasă. În acest fel, cei doi, alături de Giulia și Vlad Huidu, Robert și Elena Tudor, Diana Bulimar și Radu Dumitrache și Bella Santiago și Nicu Grigore continuă să avanseze în drumul spre marea finală.

„Fetele vor juca un rol important… sau mai multe roluri. Astăzi, băieții sunt puși la grea încercare. Fetele vor fi actrițe într-o piesă, în trei acte. După fiecare scenetă, bărbatul va răspunde la cinci întrebări și tot după fiecare act, îi voi reseta atenția ca să nu piardă nicio vorbuliță, iar el va țâșni ca din praștie.

Începe în forță ultima săptămână cu probe individuale și cu investiții. Este ultima înainte de runda finală. Marele premiu și trofeul Power Couple România sunt tot mai aproape“, le-a spus Dani Oțil concurenților Power Couple.

Vlad Huidu, destăinuiri la Power Couple

În timpul probei „Îmi pare rău” din cadrul show-ului de divertisment Power Couple, Vlad Huidu a mărturisit că a fost pus într-o situație nouă, pe care nu a știut să o gestioneze, însă Giulia a fost puternică și i-a spus: „Îți dorești sau nu, copilul ăsta se va naște”.

„Îmi pare foarte rău că n-am știut cum să gestionez vestea venirii pe lume a primului nostru copil. Nu am reacționat cum trebuia. Chestia asta a venit de la Dumnezeu. Dacă sunteți în situația asta, să mergeți mai departe. Apariția Antoniei a liniștit însă toată familia.

Îmi pare rău că poate am fost imatur și poate m-am gândit mai mult la mine decât la noi atunci când ne-am despărțit. Poate că trebuia să te ascult mai mult. Am generat-o plecând de acasă cu prietenii, pentru că eram la vârsta la care îmi doream să petrec mai mult și îmi pare rău că nu am răspuns la telefon. Nu cred că am spus vreodată chestia asta, dar acum am simțit să o spun”, a explicat Vlad Huidu, emoționat, scrie romaniatv.