International Belgia respinge etichetarea „slab” pentru vinurile cu alcool redus







Belgia contestă utilizarea termenului „slab” pe etichetele vinurilor cu alcool redus, considerând că această denumire poate induce consumatorii în eroare, potrivit rfb.be.

Decizia a fost luată de autoritățile federale belgiene și vine ca urmare a adoptării unui nou regulament european privind etichetarea vinurilor, care ar permite să fie clasificate drept „vinuri cu alcool redus” produsele cu un conținut de alcool de până la 6%.

Experții în sănătate publică avertizează că această terminologie poate subestima riscurile consumului de alcool și că este necesară protecția consumatorului printr-o comunicare mai clară.

Parlamentul European a adoptat recent o regulă prin care vinurile cu un conținut de alcool de aproximativ 6% pot fi etichetate ca „slab” sau cu „alcool redus”.

Belgia a fost singurul stat membru care a votat împotrivă, considerând că această clasificare nu reflectă corect efectele consumului de alcool.

Martin de Duve, director al Univers Santé, explică faptul că termenul „slab” poate da impresia că vinul este mai sigur pentru sănătate, ceea ce este în mod clar eronat: „Orice consum de alcool afectează sănătatea, iar expresia 'slab în alcool' poate induce în eroare consumatorii”.

Jean Pottier, specialist în reglementarea etichetării alimentelor, subliniază că există o diferență între un produs cu „teneur réduite” și unul cu „slab”.

În exemplul dat, un produs cu 40% mai puțină grăsime nu poate fi considerat neapărat cu „slab” grăsime, analogia fiind aplicabilă și pentru alcool. Astfel, termenul „slab” riscă să creeze confuzie în rândul consumatorilor.

Federația belgiană a sectorului vinurilor și băuturilor spirtoase, Vinum et Spiritus, susține poziția autorităților sanitare, dar adaugă că termenul nu este în sine înșelător dacă este folosit împreună cu cuvântul „vin”.

Sectorul subliniază că legislația impune menționarea procentului de alcool pe etichetă, iar consumatorii pot astfel interpreta corect ce înseamnă „alcool redus” comparativ cu nivelul standard de 11–14,5%.

Julie Galot, responsabil de comunicare, declară că scopul discuției este mai mult unul lingvistic decât de corectitudine factuală și că autoritățile vor continua să monitorizeze situația pentru a asigura informarea clară a consumatorilor.

Datele Organizației Mondiale a Sănătății din 2024 arată că alcoolul cauzează anual aproximativ 300.000 de decese în Europa, dintre care circa 50.000 sunt datorate cancerului, iar consumul excesiv rămâne principala cauză de mortalitate în rândul persoanelor între 15 și 49 de ani.

Prin urmare, Belgia justifică refuzul acordului european prin dorința de a preveni riscurile și abuzurile legate de alcool.

Decizia Belgiei poate avea implicații pe termen lung asupra modului în care Uniunea Europeană reglementează etichetarea produselor alcoolice.

Dacă alte state vor urma exemplul belgian, termenul „slab” ar putea fi reevaluat și înlocuit cu expresii mai precise, precum „teneur redusă”. Această măsură are potențialul de a influența politicile de sănătate publică și campaniile de informare în rândul consumatorilor.

În plus, dezbaterea scoate în evidență necesitatea unui echilibru între armonizarea reglementărilor europene și protecția sănătății populației.

Parlamentul European urmează să discute în continuare această problemă, iar rezultatele vor stabili dacă „slab” va rămâne un termen oficial sau va fi ajustat pentru claritate.

În context regional și global, claritatea etichetării alcoolului devine tot mai importantă pentru prevenirea consumului excesiv și reducerea riscurilor asociate sănătății publice.