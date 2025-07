Sport Becali i-a remarcat pe David Miculescu și Juri Cisoti după victoria FCSB din Liga Campionilor







Gigi Becali, patronul FCSB, a evidențiat performanțele lui David Miculescu și Juri Cisotti, după jocul 3-1 obținut de echipa sa în fața jucătorilor de la Inter Club D'Escaldes, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Gigi Becali îi ia apărarea lui Miculescu

În lipsa atacanților Bîrligea și Alibec, ambii accidentați, David Miculescu a fost folosit ca atacant central, deși poziția sa obișnuită este de extremă dreapta. Jucătorul a deschis scorul în prima repriză, după o pasă oferită de Juri Cisotti, însă a ratat o ocazie importantă în partea secundă, trimițând pe lângă poarta goală dintr-o centrare a lui Vlad Chiricheș.

Becali l-a apărat pe Miculescu și a subliniat că nu va mai juca pe postul de vârf, considerând că nu are instinct de marcator, dar că este un jucător puternic și util în meciuri.

„Miculescu nu e marcator. E foarte puternic și câștigă dueluri. Trebuie să joace pe alt post. Câștigă dueluri. Miculescu e un jucător rar, ai nevoie de jucători ca el în cupele europene. Nu poți fără jucători ca el la nivel mare”, a declarat patronul FCSB la Prima Sport 1.

Juri Cisotti, prestație remarcabilă în jocul din Liga Campionilor

Italianul Juri Cisotti a fost considerat de Gigi Becali cel mai valoros jucător al echipei în meciul cu Inter Club D'Escaldes. Mijlocașul ofensiv a oferit două pase decisive, pentru golurile marcate de Miculescu și Ștefănescu, și a obținut penalty-ul transformat de Olaru.

„Cisotti e cel mai bun din echipă. E singurul care joacă. El se demarcă, pasează, se demarcă iar, primește mingea. A fost cel mai bun, a dat două pase de gol și a scos un penalty. Dacă nu era el, nici nu câștigam”, a afirmat Becali.

Critici și așteptări pentru ceilalți jucători

Gigi Becali a avut și remarci critice la adresa altor jucători, cum ar fi Politic, despre care a spus că are calitate, dar nu a avut realizări în meci. În ceea ce-l privește pe Ștefănescu, Becali i-a recunoscut calitățile tehnice, dar a punctat că, în meciurile dificile, contează mai ales duelurile câștigate.

„Ștefănescu dă gol, are calitate, dar în meciuri grele trebuie să câștigi dueluri. Politic are calitate. Numai că trebuie să ai realizări. Nu ai realizări, nu am ce să îți fac. Nu și-a intrat în mână. Nu a ales soluția ideală”, a declarat Becali, conform GSP.