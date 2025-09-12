Plahotniuc va fi adus la Chișinău pe 25 septembrie

Republica Moldova. Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, va fi adus la Chișinău în data de 25 septembrie. Informația a fost confirmată pentru presă de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit lui, biletele avia au fost achitate, însă a refuzat să facă alte dezvăluiri.

„Toate procedurile sunt agreate, inclusiv biletele avia. La data de 25 persoana va fi în Chișinău”, a menționat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.

Între timp, ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că procedura de extrădare a lui Vlad Plahotniuc se desfășoară „în strictă conformitate cu normele internaționale”. Potrit ei, extrădarea nu are legătură cu politica, chiar dacă ar putea avea loc în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

„Nu este un subiect politic. Au fost respectați toți termenii. Poliția își desfășoară activitatea conform normelor internaționale”, a declarat șefa MAI în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLive.

Procurorii care instrumentează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc trebuie să prezinte probe concludente. De asemenea, cazul său nu trebuie să fie „un exercițiu sub presiune publică, aleatoriu, pentru că așa vreau un politician sau societatea”. Opinia aparține avocatului și expertului în justiție la Asociația Promo-LEX, Vadim Vieru. Potrivit lui, justiția corectă va reduce cazurile de condamnare a țării la CtEDO.

„În funcție de situație, procurorul decide dacă depune demers de aplicare sau de prelungire a măsurii preventive. Judecătorul de instrucție examinează acest demers prin prisma a două aspecte. Existența unei bănuieli rezonabile că a fost comisă o infracțiune și prezența unor riscuri. Cum ar fi influențarea martorilor, eschivarea de la urmărire penală sau afectarea procesului”, a concretizat avocatul.

Vadim Vieru subliniază că aplicarea unei măsuri preventive, arestul preventiv sau la domiciliu, nu este act arbitrar și nu trebuie influențată de presiunea publică sau de voința politicienilor.

„Este, cu părere de bine, un exercițiu care trebuie realizat strict în baza legii și a convențiilor internaționale”, a precizat avocatul Promo-LEX.

În cazul în care procurorii vor reuși să probeze existența unei bănuieli rezonabile și a riscurilor menționate, este posibil ca Vlad Plahotniuc să fie plasat fie în arest preventiv, fie în arest la domiciliu, ambele fiind măsuri privative de libertate. Totuși, Vieru face referire la o hotărâre a Curții Constituționale, conform căreia o persoană nu poate fi menținută în arest la domiciliu pentru o perioadă mai lungă de un an pe aceeași cauză penală.

Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie pe aeroportul din Atena, alături de fostul deputat Constantin Țuțu. Cei doi se aflau în proces de îmbarcare, când Plahotniuc a prezentat un pașaport emis pe numele „Kirsanov”. Documentul a atras atenția autorităților, mai ales că numele corespundea unui bărbat real, implicat într-o anchetă privind furtul de automobile din capitala Greciei.

Fostul lider democrat, prin intermediul avocatului său, a solicitat restituirea actului, însă insistența sa a ridicat mai multe semne de întrebare. Graba cu care încerca să părăsească țara a determinat anchetatorii eleni să intervină și să dispună reținerea.

La o zi după incident, procurorii greci au emis mandate de arest pe numele lui Vlad Plahotniuc și Constantin Țuțu. În paralel, autoritățile din Republica Moldova au transmis trei cereri de extrădare. Prima imediat după reținere de Procuratura Generală, a doua pe 8 august pentru alte trei cauze penale, iar ultima pe 4 august de către Ministerul Justiției.

Investigațiile autorităților au arătat că Plahotniuc folosea cel puțin șapte identități diferite și deținea mai multe cetățenii din Ucraina, România, Rusia. De asemenea dar și din state mai puțin obișnuite precum Vanuatu sau Irak. În vila luxoasă unde locuia au fost găsite 21 de documente oficiale, pașapoarte, cărți de identitate și permise de conducere emise în șase țări diferite.