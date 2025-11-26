Bărbați reținuți de DIICOT pentru pornografie infantilă

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din mai multe județe, împreună cu procurorii DIICOT, coordonatori ai anchetelor, au acționat în mai multe locații din țară pentru depistarea și reținerea unor bărbați care inundau mediul online cu poze ale unor copii surprinși în ipostaze cu tentă sexuală.

În ultimii ani, pornografia infantilă, distribuită pe canalele online, a crescut foarte mult. Inițiatorii sunt destul de greu prinși, însă anchetele nu sunt abandonate, susțin surse din poliție.

Azi, polițiști din Alba Iulia, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Alba, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Hunedoara, acolo unde existau indicia că se afla un individ bănuit de grozăvii. Exista deschis un dosar penal cu o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor.

Din probatoriul administrat a rezultat că, pe parcursul lunii iunie 2024, un bărbat ar fi determinat, în mai multe rânduri, o fată (13 ani), să îi remită fotografii care să o înfățișeze în ipostaze sexuale explicite.

Totodată, individul i-ar fi trimis victimei, printr-un sistem informatic, mai multe fotografii și videoclipuri în care și-ar fi expus zonele intime sau ar fi manifestat un comportament sexual.

La acestă oră, audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Alba, pentru stabilirea tuturor faptelor comise în acestă cauză.

La Bistrița, doi inși au distribuit 28 de fișiere cu copii

Percheziții și în municipiul Bistrița. În vizorul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița Năsăud și al procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Bistrița Năsăud erau doi bărbați. Acuzația era tot de săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

Din probatoriul administrat a rezultat că, pe parcursul anului 2022, unul dintre bărbași ar fi procurat și distribuit, în mediul online, 28 de fișiere (imagini și videoclipuri) cu minori aflați în ipostaze sexuale explicite.

Acțiunea de prindere a suspecților a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de poliție Județean Bistrița Năsăud și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița Năsăud.

10.000 de fișiere cu copii, distribuite din Dtobeta Turnu Severin

Și pentru o percheziție din Drobeta Turnu Severin a fost nevoie de sprijinul Jandarmeriei Mehedinți.

Polițiștii și procurorii DIICOT din județul Mehedinți au descins la o locuință din Drobeta Tr Severin pentru care aveau mandat de percheziție într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

Din probatoriul administrat în dosar a rezultat că, pe parcursul anului 2025, un bărbat ar fi procurat, de pe o rețea de tip peer to peer, și ar fi pus la dispoziția altor utilizatori, peste 10.000 de fișiere conținând materiale pornografice cu minori.