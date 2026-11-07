Bărbat înarmat, arestat în apropierea Casei Albe. Suspectul ar fi amenințat că îl ucide pe Donald Trump

Un cetățean venezuelean a fost arestat de agenții Secret Service în apropierea Casei Albe, la Washington, după ce ar fi amenințat că îl va ucide pe președintele american Donald Trump. Bărbatul se afla într-o mașină furată, în care autoritățile au descoperit o pușcă, două pistoale și zeci de cartușe. Suspectul le-ar fi spus agenților că aude voci care îi cer să îl omoare pe liderul de la Washington, relatează CNN.

Agenții Secret Service l-au reținut pe Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, un cetățean venezuelean despre care Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a anunțat că se afla ilegal pe teritoriul american.

Bărbatul a atras atenția agenților prin comportamentul său suspect, în timp ce se afla într-un autoturism parcat în apropierea Casei Albe. În urma verificărilor, autoritățile au descoperit că vehiculul figura ca fiind furat.

Potrivit DHS, bărbatul le-a vorbit agenților despre presupuse voci care i-ar fi cerut să meargă la Washington pentru a-l ucide pe președintele Donald Trump.

„Când agenţii l-au abordat pe suspect, acesta a spus că aude voci în cap care îi spun să vină la Washington, D.C. şi să îl ucidă pe preşedintele Trump”, a transmis DHS într-un comunicat de presă.

Autoritățile au verificat ulterior autoturismul și au descoperit că suspectul avea asupra sa mai multe arme.

„Agenţii au descoperit apoi că vehiculul fusese declarat furat, iar suspectul a recunoscut că avea arme în maşină”, se mai arată în comunicat.

În interiorul mașinii au fost găsite o pușcă, două pistoale și câteva zeci de cartușe, conform informațiilor comunicate de Departamentul pentru Securitate Internă.

Ronny Yordrix Guanipa Chrinos a fost arestat pentru mai multe infracțiuni privind deținerea armelor de foc, utilizarea fără drept a unui autoturism și primirea unor bunuri furate. Suspectul se află în prezent în custodia US Marshals Service, instituția federală responsabilă inclusiv de gestionarea persoanelor aflate în detenție.

Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat că bărbatul este cetățean venezuelean și ar fi intrat ilegal în Statele Unite în anul 2024. Directorul Secret Service, Sean Curran, a vorbit despre intervenția agenților și despre amenințările cu care se confruntă personalul responsabil de securitatea președintelui american.

„Acesta este cel mai recent exemplu în care personalul Secret Service s-a bazat pe pregătirea şi experienţa sa îndelungată pentru a dezamorsa o situaţie tensionată, care reprezenta o ameninţare iminentă pentru persoanele aflate sub protecţia noastră şi pentru alţi americani”, a declarat directorul Secret Service, Sean Curran.

Oficialul a atras atenția și asupra numărului persoanelor înarmate care ajung în apropierea complexului prezidențial.

„Acest incident reflectă nivelul ridicat al ameninţărilor în mediul în care ne desfăşurăm activitatea, precum şi numărul în continuare mare de persoane înarmate care sunt atrase de complexul Casei Albe”, a adăugat el.

Potrivit Secret Service, în zona Casei Albe a crescut considerabil numărul incidentelor în care sunt implicate persoane care se confruntă cu probleme de sănătate mintală.

Reprezentanții instituției au explicat că sediul administrației prezidențiale americane poate deveni un punct de atracție simbolic pentru persoanele aflate în astfel de situații.

Un alt incident armat a avut loc în luna mai, când agenții Secret Service au împușcat mortal un bărbat cunoscut cu antecedente de sănătate mintală.

Acesta deschisese focul în apropierea unui punct de control de securitate al Casei Albe, înainte ca agenții să intervină.