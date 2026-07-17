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Bărbat arestat după ce a amenințat un polițist și a spus că va incendia sediul Poliției din Făurei

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Bărbat arestat după ce a amenințat un polițist și a spus că va incendia sediul Poliției din FăureiMașină de poliție. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat din județul Brăila a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a amenințat un polițist aflat în timpul serviciului și a afirmat că va incendia atât mașina acestuia, cât și sediul Poliției Orașului Făurei. Procurorii îl acuză de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, incidentul a avut loc miercuri, 15 iulie, în jurul prânzului, în curtea sediului Poliției Orașului Făurei.

Bărbatul a făcut scandal în curtea Poliției și a amenințat cu incendierea sediului. Ce au decis judecătorii

Din cercetările efectuate reiese că bărbatul l-a amenințat cu pe un agent de poliție aflat în timpul serviciului. Acesta i-ar fi spus că îl va lovi, că îi va incendia autoturismul și că va da foc inclusiv sediului Poliției.

Anchetatorii susțin că amenințările au provocat panică în rândul persoanelor aflate la fața locului.

Persoana a fost reținută

În aceeași zi, procurorul de caz a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Ulterior, joi, 16 iulie, a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva acestuia, iar inculpatul a fost prezentat Judecătoriei Făurei cu propunere de arestare preventivă.

Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Poliție

Poliție. Sursa foto: dreamstime.com

Cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice după ce a amenințat un polițist

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, cu sprijinul polițiștilor din Făurei. Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Recent, un bărbat a amenințat cu moartea un polițist și a încercat în repetate rânduri să îl înjunghie în sediul Postului de Poliție Tansa din județul Iași. Acum, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au finalizat ancheta și l-au trimis în judecată, acesta fiind cercetat în stare de arest preventiv pentru ultraj sub forma tentativei de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.

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