Un bărbat din județul Brăila a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a amenințat un polițist aflat în timpul serviciului și a afirmat că va incendia atât mașina acestuia, cât și sediul Poliției Orașului Făurei. Procurorii îl acuză de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, incidentul a avut loc miercuri, 15 iulie, în jurul prânzului, în curtea sediului Poliției Orașului Făurei.

Din cercetările efectuate reiese că bărbatul l-a amenințat cu pe un agent de poliție aflat în timpul serviciului. Acesta i-ar fi spus că îl va lovi, că îi va incendia autoturismul și că va da foc inclusiv sediului Poliției.

Anchetatorii susțin că amenințările au provocat panică în rândul persoanelor aflate la fața locului.

În aceeași zi, procurorul de caz a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Ulterior, joi, 16 iulie, a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva acestuia, iar inculpatul a fost prezentat Judecătoriei Făurei cu propunere de arestare preventivă.

Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, cu sprijinul polițiștilor din Făurei. Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Recent, un bărbat a amenințat cu moartea un polițist și a încercat în repetate rânduri să îl înjunghie în sediul Postului de Poliție Tansa din județul Iași. Acum, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au finalizat ancheta și l-au trimis în judecată, acesta fiind cercetat în stare de arest preventiv pentru ultraj sub forma tentativei de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.