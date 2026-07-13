Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova a fost pus la dispoziție și este cercetat disciplinar după ce și-a amanetat de două ori laptopul de serviciu. În paralel, în acest caz a fost deschis și un dosar penal, au anunțat, luni, reprezentanții instituției.

Potrivit IPJ Prahova, măsura îl vizează pe un polițist în vârstă de 27 de ani, încadrat la Poliția Municipiului Câmpina.

„Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a dispus faţă de un bărbat în vârstă de 27 de ani, poliţist în cadrul Poliţiei municipiului Câmpina, măsura punerii la dispoziţie, în conformitate cu prevederile legale incidente, precum şi declanşarea procedurii disciplinare, prin efectuarea cercetării prealabile. Acesta a făcut obiectul unor verificări şi monitorizări interne, urmare a cărora au reieşit aspectele care fac obiectul dosarului penal”, a transmis IPJ Prahova.

Potrivit unor surse judiciare, polițistul lucrează în cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Câmpina și ar fi amanetat laptopul de serviciu de două ori, în cursul lunii iunie.

În urma verificărilor interne, conducerea Inspectoratului a dispus punerea sa la dispoziție și declanșarea cercetării disciplinare, în timp ce organele competente desfășoară cercetări și în cadrul dosarului penal.

Reprezentanții Inspectoratului au precizat că polițistul activează în cadrul instituției de aproximativ cinci ani și au transmis că astfel de fapte sunt incompatibile cu statutul de polițist.

„Poliţistul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova de 5 ani. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova se delimitează de astfel de comportamente, care nu sunt compatibile cu valorile şi standardele instituţiei, şi pune în aplicare prevederile legale în materie disciplinară. Precizăm faptul că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi vor fi luate măsurile legale indiferent de calitatea acestora”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.