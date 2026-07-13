Actualitate

Polițist de la Investigații Criminale, cercetat după ce și-a amanetat de două ori laptopul de serviciu

Comentează știrea
Polițist de la Investigații Criminale, cercetat după ce și-a amanetat de două ori laptopul de serviciuSursa foto: Aehiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova a fost pus la dispoziție și este cercetat disciplinar după ce și-a amanetat de două ori laptopul de serviciu. În paralel, în acest caz a fost deschis și un dosar penal, au anunțat, luni, reprezentanții instituției.

Potrivit IPJ Prahova, măsura îl vizează pe un polițist în vârstă de 27 de ani, încadrat la Poliția Municipiului Câmpina.

„Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a dispus faţă de un bărbat în vârstă de 27 de ani, poliţist în cadrul Poliţiei municipiului Câmpina, măsura punerii la dispoziţie, în conformitate cu prevederile legale incidente, precum şi declanşarea procedurii disciplinare, prin efectuarea cercetării prealabile. Acesta a făcut obiectul unor verificări şi monitorizări interne, urmare a cărora au reieşit aspectele care fac obiectul dosarului penal”, a transmis IPJ Prahova.

Laptopul de serviciu ar fi fost amanetat de două ori

Potrivit unor surse judiciare, polițistul lucrează în cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Câmpina și ar fi amanetat laptopul de serviciu de două ori, în cursul lunii iunie.

În urma verificărilor interne, conducerea Inspectoratului a dispus punerea sa la dispoziție și declanșarea cercetării disciplinare, în timp ce organele competente desfășoară cercetări și în cadrul dosarului penal.

Poliția

Poliția. Sursă foto: Facebook

Reacția IPJ Prahova

Reprezentanții Inspectoratului au precizat că polițistul activează în cadrul instituției de aproximativ cinci ani și au transmis că astfel de fapte sunt incompatibile cu statutul de polițist.

„Poliţistul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova de 5 ani. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova se delimitează de astfel de comportamente, care nu sunt compatibile cu valorile şi standardele instituţiei, şi pune în aplicare prevederile legale în materie disciplinară. Precizăm faptul că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi vor fi luate măsurile legale indiferent de calitatea acestora”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

 

Stiri calde

23:57 - Legumele pe care nu ar trebui să le ții în frigider. Unde se păstrează mai bine

23:37 - Grindeanu revine cu varianta Guvernului PSD. Ce se întâmplă cu scenariul suspendării lui Nicușor Dan

23:35 - Miliardele Europei continuă să ajungă în Rusia, în timp ce NATO își consolidează apărarea

23:24 - Bolojan anunță schimbarea legislației după cazul azilelor din Bihor. „Trebuie să fie o lecție, nu e singura situație”

23:15 - Ronaldo și Messi, opriți de un record vechi de 32 de ani. Niciunul nu a reușit să-l doboare

23:05 - Scandal între Bolojan și Grindeanu pe banii din PNRR. Trei miliarde de euro sunt în joc

HAI România!

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Proiecte speciale