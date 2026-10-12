Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat luni, 12 octombrie 2026, o rectificare bugetară care prevede diminuarea cu peste 7 milioane de lei a fondurilor alocate pentru modernizarea a cinci școli din București. Banii vor fi redistribuiți către amenajarea aleilor din unitățile de învățământ și către lucrări de infrastructură rutieră. Primăria Sectorului 4 susține că este vorba despre o procedură administrativă obișnuită, prin care sumele neutilizate sunt alocate altor investiții.

Potrivit documentației, modificările vizează atât investițiile în infrastructura școlară, cât și lucrările de amenajare a spațiilor publice și unele proiecte aflate în derulare.

Rectificarea bugetară prevede diminuarea sumelor provenite din creditul bancar intern și destinate unor investiții în cinci unități de învățământ.

Cele mai importante modificări sunt următoarele:

Școala Gimnazială „George Topârceanu” – reducere de 2,01 milioane de lei;

Școala Gimnazială nr. 308 – reducere de 409.567 de lei;

Școala Gimnazială nr. 194 – reducere de 436.486 de lei;

Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” – reducere de 2,12 milioane de lei;

Școala Gimnazială „Mărțișor” – reducere de 2,13 milioane de lei.

Fondurile erau prevăzute pentru lucrări de renovare energetică, extindere sau modernizare a clădirilor școlare. O parte din sumele diminuate vor rămâne însă în domeniul educației și vor fi utilizate pentru amenajarea spațiilor exterioare ale unităților de învățământ. Astfel, 2,86 milioane de lei din creditul bancar vor fi direcționate către lucrări la aleile școlilor nr. 194, nr. 308 și „George Topârceanu”.

Alte 2,12 milioane de lei, provenite din bugetul local, au fost alocate pentru amenajări la Școala „Ionel Teodoreanu” și Grădinița „Strop de Rouă”. În același timp, documentația prevede 2,13 milioane de lei din creditul bancar intern pentru lucrări de infrastructură rutieră în spațiile publice din Sectorul 4.

Într-un răspuns transmis publicației Libertatea, reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au explicat că modificările aprobate de Consiliul Local reprezintă o ajustare a sumelor bugetate în funcție de cheltuielile efective.

„Proiectul de hotărâre la care faceți referire, adoptat astăzi, 12 octombrie a.c., în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 4, vizează, în fapt, o procedură administrativă uzuală prin care, în cadrul rectificării bugetare, au fost echilibrate pozițiile bugetare aferente unităților de învățământ menționate în cuprinsul proiectului de hotărâre. Mai exact, această operațiune a presupus actualizarea valorilor bugetate în conformitate cu situațiile de lucrări, dezangajarea sumelor neutilizate și realocarea acestora către alte categorii de lucrări care necesitau finanțare în cadrul acelorași obiective de investiții” au precizat reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

Administrația locală susține că diferențele rezultate între valorile estimate inițial și costurile lucrărilor realizate au fost folosite pentru alte intervenții necesare la unitățile de învățământ.

„Concret, diferențele dintre valorile stabilite prin indicatorii tehnico-economici și costurile efective ale lucrărilor executate au fost realocate pentru împrejmuirea și amenajarea curților, precum și a altor spații exterioare aferente acelorași unități de învățământ”.

Rectificarea bugetară include și modificări ale alocărilor pentru administrarea domeniului public și a spațiilor verzi. La acest capitol, autoritățile au prevăzut o suplimentare de 2,18 milioane de lei din bugetul local pentru lucrări de montare a gardurilor în Sectorul 4.

Alți 151.745 de lei vor fi folosiți pentru amenajarea și modernizarea domeniului public.

Fondurile au fost asigurate prin reducerea sumelor prevăzute inițial, în cadrul aceluiași capitol bugetar, pentru amenajarea terenurilor și realizarea utilităților.

Consiliul Local a aprobat și redistribuirea a peste 2,56 milioane de lei din bugetul local pentru plata unor servicii aferente proiectelor de infrastructură.

Banii provin din diminuarea fondurilor destinate amenajării terenurilor și utilităților. Din această sumă, 2,19 milioane de lei vor acoperi servicii de dirigenție de șantier și supervizare pentru lucrările de consolidare a Planșeului Unirii, intervențiile la Pasajul Unirii și refacerea fântânilor.

Alți 123.000 de lei sunt prevăzuți pentru supervizarea lucrărilor la pasajul rutier din intersecția străzilor Ion Iriceanu și Turnu Măgurele. De asemenea, 252.000 de lei vor fi alocați serviciilor de proiectare tehnică pentru regenerarea spațiilor publice din zona Șerban Vodă – Tineretului – Văcărești – Olteniței.

Redistribuirile au fost incluse în rectificarea bugetară aprobată de Consiliul Local al Sectorului 4 pentru anul 2026.