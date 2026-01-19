Bancul spus de Amza Pellea la care Ceaușescu a râs. Dictatorul l-a provocat

Actrița Ioana Păvălescu a povestit la un podcast un moment memorabil în care dictatorul i-a cerut marelui actor Amza Pellea să îi spună un banc cu el. Artistul nu a ezitat și i-a făcut pe plac/

Întâmplarea s-a r fi petrecut prin anii 1970. ”S-a mai relaxat Ceaușescu și au venit artiștii după 70 sau 71 și era Amza cu Albulescu, cu toată crema. Am mai spus un banc, unul, altul, mai ales Amza și acesta se uită ”tovarășul Amza, hai veniți cu mine puțin”. Amza s-a dus, făcuse Mihai Viteazul.

Îl adora Ceaușescu. Când a intrat s-a deschis ușa, era așa: toți aia 9 sau 11 câți erau, într-un cerc așa și Ceaușescu în față lui, ”așa… e tovarășul Pellea care spunea bancuri”, a început actrița povestirea.

Iar dictatorul a stat și a ascultat, fără să clipească. ”Și a început să spună bancuri, pac, pac, unul după altul, și la un moment dat Ceaușescu se uită: dar unul cu mine știi?

Și Amza se uită așa și când s-a uitat, n-a mai întâlnit nicio privire, toți erau așa cu capetele plecate, numai Ceaușescu se uita la el. Zice: da, știu. Și Ceaușescu zice: spune-l”, a spus actrița.

La acel moment toată lumea a înghețat. Pentru că nimeni nu ar fi îndrăznit ceea ce numai Amza a reușit. ”Păi cică ați vrut să vedeți cum e așa cu poporul și cum vă primește și dacă așa, v-ați dus într-ocrâșmă și ați intrat în crâșmă și v-ați așezat lângă unul acolo la bar : domnule, îmi spui și mie ce crezi de Ceaușescu? Cum e Ceaușescu? Acela s-a uitat așa, zice, măi dai o cinzeacă? Dau! Acum îmi spui? Mai dai una? El, da, hai. La a treia cinzeacă: hai de aici, că e lume aici, hai să ieșim afară. Hai, domnule, acum îmi spui? Așa pe la balcoane, pe acolo și v-a luat așa și v-a băgat într-un gang și v-a zis: domnule, mie-mi place”, a mai povestit actrița. Iar Ceaușescu a fost surprins plăcut.